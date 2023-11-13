ПриватБанк не смог предоставить никаких доказательств незаконного присвоения каких-либо средств — адвокат в Высоком суде Лондона

Представители ПриватБанка в суде так и не привели никаких доказательств связи Боголюбова с мошенничеством, говорит его адвокат.

С 6 по 9 ноября 2023 г. Высокий суд Лондона заслушал заключительные выступления представителей защиты ответчиков по делу ПриватБанка против бывших владельцев. Адвокат Геннадия Боголюбова Клер Монтгомери (баристер, королевский советник) отметила, что дело ПриватБанка оказалось принципиально ошибочным.

В начале представители ПриватБанка утверждали, что банк стал жертвой масштабного мошенничества, но доказательства их собственного эксперта свидетельствуют о том, что он не нашел никаких признаков какого-либо незаконного присвоения Боголюбовым средств. Все заявленные предположения противоречат реальным событиям, которые показаны в транзакционных записях банка и других его документах того времени. Как результат, иск, на рассмотрение которого были потрачены многие годы и, несомненно, значительные средства, оказался безосновательным.

"После 12 недель судебного разбирательства банк не смог предоставить никаких доказательств незаконного присвоения каких-либо средств. Эксперт-бухгалтер ПриватБанка подтвердил, что доказательств присвоения не было, а имеющиеся доказательства фактически опровергают получение выгоды господином Боголюбовым или, собственно, господином Коломойским, поскольку упоминаемые перечисления средств возвращались назад, и все они, за исключением двух заемщиков, были погашены", — отмечает Клер Монтгомери.

Защита ответчиков обращает внимание, что представители ПриватБанка так и не привели никаких доказательств связи господина Боголюбова с мошенничеством в 270 операциях с перечислением средств. Попытки привести такие доказательства оказались лишь нарушениями условий о неразглашении, предположениями, а также эпизодами взаимодействия лиц спустя годы после изучаемых событий, которые якобы должны были доказывать отношения в 2013—2014 годах.

"ПриватБанк не предоставил никаких доказательств присвоения средств или связи ответчика по какой-либо вероятной схеме", — подчеркивает Клер Монтгомери.