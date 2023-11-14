10 лет за год – эксперт рассказал, как глава "Укрнафты" Сергей Корецкий манипулирует отчетностью компании

Руководитель "Укрнафты" Корецкий, отчитываясь о годе своей работы в должности, прибег к довольно примитивной манипуляции, говорит эксперт

Руководитель государственной компании "Укрнафта" Сергей Корецкий в соцсетях отчитался о годе своего труда во главе предприятия, который по его словам, принес 20 миллиардов гривен чистой прибыли. Но на самом деле топ-менеджер компании прибег к довольно примитивной манипуляции, рассчитанной на неосведомленную аудиторию.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, дело намного проще, и такой результат был обеспечен предшественниками Сергея Корецкого в должности главы "Укрнафты" и решениями, принятыми год назад, еще до его назначения руководителем компании.

Как утверждает Михаил Шнайдер, более 10 лет продолжался судебный спор о судьбе 600 миллионов кубометров природного газа, отобранного у "Укрнафты" решением правительства. Наконец, в прошлом году еще до назначения Сергея Корецкого руководителем "Укрнафты" по мировому соглашению суд вернул эти 600 миллионов кубов предприятию.

"Но, "Укрнафта" продала этот газ, который был отсужен экс-менеджментом и является исключительно достижениями старой команды, близким к господину Корецкому бизнес-структурам по цене 18 тысяч гривен. То есть, на момент национализации господин Корецкий получил подарок от папередников в виде газа, который, продав по рыночным в то время 24 тысячам гривен, мог получить 14 миллиардов прибыли просто перекладывая бумаги", — утверждает Михаил Шнайдер.

Впрочем, это оказалось не единственным источником сверхприбылей "Укрнафты", о которых отчитался Сергей Корецкий, другим, как утверждает эксперт, стала национализация Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Ранее завод перерабатывал "укрнафтовскую" нефть, получал доходы от реализации нефтепродуктов и платил миллиарды гривен налогов в бюджет.

С его национализацией вся реализация нефтепродуктов перешла в "Укрнафту", а заводу бросают, по выражению Михаила Шнайдера, лишь "кости с барского стола", компенсируя только затраты на переработку.

"Таким образом, из двух отдельных компаний фактически сделана одна с единственным центром прибыли — в "Укрнафте". И именно благодаря этому появились дополнительные миллиардные "достижения" в виде прибыли от реализации нефтепродуктов и миллиардов дополнительно уплаченных налогов Корецким в "Укрнафте". Потому что эти доходы и налоги должен был уплатить Кременчугский НПЗ как отдельное предприятие, поэтому сравнивать достижения двух фактически объединенных предприятий с деятельностью самой "Укрнафты" прошлых лет без "Укртатнафты" является сознательной манипуляцией", — отмечает в своей публикации Михаил Шнайдер.

Как резюмирует эксперт, наше общество должно знать правду и реальные обстоятельства дела, а также причастных к формированию этих достижений людей, к которым команда национализированной "Укрнафты" не имеет никакого отношения.