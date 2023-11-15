Молочная кооперация: зачем украинские производители молочной продукции объединяются с европейскими

Инвестиции и рынок ЕС, ежегодно потребляющий молочную продукцию на сотни миллиардов евро, привлекает украинских производителей

В следующем году Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) планирует присоединиться к Европейской молочной ассоциации. "Бизнес Телеграф" разбирался, какие перспективы открывает такая кооперация перед нашими производителями молочных продуктов и почему они так стремятся влиться в европейскую "молочную семью"

Почему вместе с EDA?

Наши производители давно прокладывают дорогу на европейский молочный рынок, где потребление молочной продукции будет измеряться в 129 млн тонн к 2032 году вместе с Украиной (сейчас 125 млн т). И уже имеют успехи на этом пути. Итоговая молочная конференция, которая на днях проходила в Брюсселе, лишь закрепила эти намерения.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ), объединяющий под своим крылом до 80% мощностей по производству молочных продуктов Украины, сообщил, что в марте 2024 года подпишет меморандум о сотрудничестве с Европейской молочной ассоциацией (EDA).

Документ будет содержать совместное обращение к правительствам Украины и ЕС, в котором отрасли продемонстрируют единство общей позиции по работе на молочном европейском рынке. Главный тезис, который молочный бизнес возьмет на вооружение, — прозрачные регуляции чиновников и никаких указаний бизнеса, как ему соблюдать общие правила.

"Несмотря на текущие тяжелые условия, украинский молочный бизнес в среднесрочном периоде видит себя частью европейской "молочной семьи". Важно общее видение ситуации и будущего со стороны европейских коллег", — говорит исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

По мнению производителей, будущее украинской молочной отрасли вместе с молочной отраслью стран ЕС, поэтому нужно уже сейчас понимать, как работает молочный бизнес в Европе, какие требования к перерабатывающим предприятиям, какие вызовы, чего потребует от них работа в единой европейской лактосфере.

"Мы также должны доносить до европейских организаций и правительств специфику работы наших украинских компаний и озвучивать главную цель: интеграция в ЕС должна быть подготовлена с обеих сторон и должна пойти во благо как европейскому бизнесу, так и бизнесу Украины", — говорит Дидур.

В интересах сотрудничества с европейскими коллегами говорят и украинские производители. "У нас единая стратегия, и единственное видение всех законодательных инициатив, которые сегодня рассматриваются в Европе. У нас идет постоянный обмен документами, информацией, и мы понимаем благодаря происходящим на европейском рынке коллегам из EDA. Такое сотрудничество позволяет нам ориентироваться в европейском пространстве. ", — говорит Валентин Запорощук, председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината.

Украинским операторам для предстоящей будущей интеграции в ЕС уже сегодня нужно начинать концентрировать внимание и усилия на европейских методиках производства и переработки молока, считает Максим Фастеев, ведущий аналитик компании "Инфагро". "Экспертиза и опыт коллег из ЕС в ближайшие годы также будет среди тех возможностей, которые украинский бизнес может и должен перенимать в своих практиках. Кооперация ассоциаций также является шагом в этом направлении", — считает он.

Удачный политический момент

На следующий год запланирована серия встреч представителей европейского и украинского молочного бизнеса с чиновниками ЕС (парламента и комиссии). На них планируют озвучить общее видение работы на рынке и потребностей украинского сектора.

Стороны уверены, что присутствие на рынках ЕС и Украины будет полезно обоим. К тому же, для этого будет удачный политический момент, которым хотят непременно воспользоваться украинские и европейские производители. Дело в том, что в 2024 году состоятся выборы в Еврокомиссию, и все операторы с нетерпением ждут изменений и реформ в аграрном секторе. Об этом в сентябре сообщила нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украина должна воспользоваться грядущими перечисленными изменениями в европейской политике и продвигать свое видение общего аграрного рынка с ЕС, считают в СМПУ. Важна также координация с польскими коллегами в решении недоразумений в агросфере — новое правительство Туска здесь является положительным сигналом. Координация и понимание польского и молочного бизнесов может служить примером эффективного сотрудничества, считают в СМПУ.

Что дает свободный рынок

На этом этапе нашим производителям нужно быть уверенными только в свободной и беспрепятственной торговле продукцией на крупном рынке ЕС, объем которого измеряется сотнями миллиардов евро ежегодно. Как считают предприятия, "никого выталкивать им там не придется". Почему? Во-первых, по прогнозам ФАО, дефицит белка в мире вырастет до 33 миллионов тонн к 2050 году. Это откроет огромные возможности для молочных продуктов, обеспечивающих питание по доступной цене. Во-вторых, Украина производит не так много молочной продукции, как например зерна, чтобы создавать проблемы европейским производителям. Кооперация с EDA позволяет договориться об объемах и видах молочков, которые поедут к европейским потребителям в будущем, и это не будет создавать конфликты с местными производителями.

У наших молочных предприятий уже есть положительный опыт решения этих вопросов с поляками. Положительный кейс сотрудничества с Польской молочной палатой тому подтверждение. Именно это мощное объединение местных производителей стало в защиту украинского экспорта в ЕС летом этого года, когда Украина и Польша были готовы закрывать границы для вет проверок. Тогда СМПУ и Польская молочная палата совместно потребовали от правительства прекратить эскалацию сохранить свободную торговлю между странами. И молочная продукция действительно не имела ограничений со стороны ЕС. Этот опыт вдохновил похожую кооперацию со всей Европой.

"Сегодня европейская молочная продукция едет в Украину, украинская — едет в Европу, и мы для себя видим там большой потенциал, потому что это большой рынок потребления, это рынок, у которого есть финансовые возможности для закупки высококачественных продуктов. На рынке ЕС уже знают украинскую молочку. Ее там активно покупают не только украинцы, но и европейцы", — рассказываетВалентин Запорощук.

Его предприятие экспортирует продукцию в 10 европейских стран, а сейчас овладевает рынком Британии. Для расширения экспансии украинских молочных продуктов в ЕСУкраина обладает большим потенциалом, считает производитель. Пока наши молочные предприятия используют его только на 10-15%, не более, считает Запорощук. Поэтому он видит, что нашим производителям нужно создавать новые продуктовые позиции, которых пока нет в ЕС, знакомить покупателей с нашими традиционными продуктами, улучшать качество технологических процессов и работать над увеличением сроков хранения молочной продукции. У нас они составляют 14–20 дней, в ЕС до 30 дней. А это серьезные изменения в производстве.

Какие инвестиции нужны и кто их даст

Но не только свободный молочный рынок ждут украинские операторы от ЕС. В дальнейшем производители рассчитывают на инвестиции в развитие отрасли, позволяющие модернизировать производство и нарастить его. Для них, изуродованных войной с РФ, а от боевых действий пострадало 39 молочных предприятий в Украине, это станет глотком свежего воздуха. А для животноводства – надеждой на спасение и рост в условиях украинского безденежья и отсутствия государственной поддержки.

Какие это могут быть деньги? К примеру, с 2003 по 2018 годы Польша получила от Европейского Союза на развитие молочной отрасли 29 миллиардов евро, Германия — 64 миллиарда. Также ЕС практикует выплаты производителям экспортных субсидий. В 2019 году, например, они составили 270 млн. евро, экспорт осуществлялся на 970 млн. евро. Таким образом, субсидии составили 27% объемов торговли. Это позволило производителям практически без маржи поставлять продукцию нуждающимся странам, в Африку в частности, имея прибыль только от экспортных субсидий.

Украине необходимо нарастить промышленное производство молока хотя бы до 5 млн тонн в год с нынешних 2,7 млн тонн, считает глава СМПУ Вадим Чагаровский. Это успокоило бы резкое колебание цен на молоко и конечную молочную продукцию для потребителей в Украине, считает он. Каждый дополнительный миллион тонн — это около 750 млн евро инвестиций в животноводческие фермы, увеличение поголовья и надоев.

Таким образом, уже сейчас отрасли для "тушения" ценовых пожаров на внутреннем рынке требуется около 3 млрд. евро инвестиций. И на итоговой молочной конференции в Брюсселе европейский молочный бизнес озвучил намерения инвестировать в молочную отрасль Украины по завершении войны с РФ. В частности, об этом доложил операционный директор Группы Лакталис Тьерри Клеман. Не исключено, что и другой европейский производитель молочной продукции Danone, который присутствует в Украине, повторит эту практику при более благоприятных обстоятельствах. По крайней мере, ранее эта компания уже инвестировала в создание промышленной молочной базы для собственной переработки.

В Украине не хватает молока, поэтому его производство нужно увеличивать, и есть много желающих инвестировать именно в животноводство, считает Валентин Запорощук. "По крайней мере, украинские компании, я лично, мы инвестируем сегодня в увеличение молочного поголовья. Это позволит не вывозить наше зерно, а перерабатывать его на нужды отрасли", — говорит он. Цены на молоко в Украине уже достигли европейского уровня, поэтому экономика производства привлекательна. По этим основаниям внутренний инвестор уже вкладывается в увеличение производства молокосырья. Есть надежда, что после войны присоединятся внешние инвесторы, европейские в первую очередь. Сотрудничество и конструктивный диалог со стороны СМПУ и EDA будут способствовать этому.