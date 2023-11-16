Станут дешевле? Банкир рассказала, как изменятся проценты по кредитам к концу года

Уже в декабре кредиты можно будет брать еще дешевле

В связи с политикой НБУ по снижению учетной ставки в 2023-м году можно будет ожидать падения ставок по банковским кредитам. До конца года они снизятся на 3-5%.

Об этом "Телеграфу" рассказала первый заместитель председателя правления"Глобус Банка" Елена Дмитриева. По ее прогнозу, этому будет способствовать еще одно снижение учетной ставки НБУ в декабре – примерно на 1-2%.

Это должно будет стать мощным толчком к снижению ставок по кредитам и развитию партнерских программ банков с производителями, поставщиками тех или иных продуктов. Как утверждает специалист, привлеченные под кредитные программы средства стали более "дешевыми", а посему позволяют коммерческим банкам более активно развивать различные направления кредитования, прежде всего ипотеку, автокредитование, потребительское кредитование и кредитование бизнеса (на приобретение основных средств бизнеса: широкого спектра оборудования, автотранспорта и т.д.).

Вследствие действий НБУ ипотечные кредиты уже подешевели на 3%, составляя, в зависимости от разных условий, от 7 до 19% годовых, на 2-3% упали ставки по автокредитам (сейчас до 12%), потребительские кредиты также подешевели на 2-3 процента и на 3% упали ставки по кредитованию бизнеса.

Кредитов станет больше, в основном партнерских

Но главное – развитие партнерских программ с ритейлерами, поставщиками, производителями тех или иных товаров, продукции и совместных программ между банками и девелоперами на приобретение жилья на первичном рынке, – еще впереди. По ее прогнозу, в первом квартале 2024 года более 60-70% всех одобренных банковских кредитов будет приходиться именно на совместные программы.

"Благодаря партнерским программам заемщик получает более выгодные условия кредита: это дополнительная гарантия качества приобретенного товара, меньший размер кредитной комиссии, быстрое оформление ссуды (в банковском приложении, отделении банка или у компании-продавца), более гибкие условия рассрочки и т.д.", — подчеркнула эксперт.

Елена Дмитриева

По ее мнению, в декабре будут сформированы основные условия кредитных программ на первый квартал 2024 года. И в зависимости от вида ссуды, общий рост количества выданных банковских кредитов с января по март 2024 года по сравнению с аналогичным периодом текущего года может возрасти минимум на 15-20%. При этом еще до конца 2023 года ставка по кредитам может упасть на 1-2 процента.

Как выгоднее всего взять кредит – советы от банкира

Также Елена Дмитриева дала пять советов, как наиболее выгодно и безопасно взять банковский кредит:

поинтересоваться, какие партнерские программы действуют между банком и поставщиком-продавцом необходимого товара. Партнерские программы предусматривают ряд преимуществ для покупателя вроде снижение комиссии за оформление кредита или возможность оформления рассрочки на выгодных для заемщика условиях;

оптимальный первый взнос на покупку жилья, автомобиля или бытовых вещей составляет от 10% до 30% от стоимости (чем больше первый взнос, тем меньше кредитная нагрузка на заемщика);

в случае оформления ипотечного кредита на приобретение жилья на первичном рынке по условиям партнерских программ заемщик получает дополнительную гарантию надежности девелопера и может рассчитывать на более выгодные кредитные ставки;

желательно поинтересоваться размером комиссий и скрытых платежей (в надежных банках он не должен превышать 2-3% от суммы займа);

следует обратить внимание, является ли ставка по кредиту фиксированной, а не плавающей, что может в будущем усложнить своевременное погашение ссуды.

"Экономическое продвижение во время войны будет стимулировать развитие банковского кредитования: коммерческие банки формируют оптимальные кредитные условия по всем видам займов, как, например, ипотечные программы для приобретения жилья на первичном рынке или кредиты на приобретение основных средств ведения бизнеса. Именно поэтому в ближайшее время рост количества заемщиков будет весомым: со второй половины декабря наступит наиболее удобное время для потенциальных клиентов оформить максимально выгодный для них кредит", — подытожила Елена Дмитриева.

Как прогнозирует первый заместитель председателя правления "Глобус Банка", еще лучшие условия для кредитования бизнеса наступят в 2024-м году.