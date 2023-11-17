Спасают от национализации: Зачем Киевстар позвал на работу экс-главу ЦРУ

Киевстар нанял на работу бывшего госсекретаря США

Мобильный оператор "Киевстар" сообщил о кадровых перестановках. В совет директоров компании войдет бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео. Украинцам он хорошо известен, потому что уже приезжал с официальными визитами в Киев. А вот его появление в составе топ-менеджмента "Киевстара" стало для многих сюрпризом.

"Киевстар" применил один из популярных на мероприятии механизмов корпоративного управления, когда бывшего высокопоставленного чиновника приглашают на работу в компанию. Для него это дополнительный заработок, как правило, хороший. Для бизнеса – важный репутационный и лоббистский актив. В случае с "Киевстаром" приглашение Помпео в совет директоров — попытка акционеров помешать национализации или даже скорее экспроприации компании, на которую активно намекают украинские власти", — пояснил "Бизнес-Телеграфу" экс-глава "Киевстара" Петр Чернышев.

Поможет ли Помпео "отбить" "Киевстар", связывающийся с российским олигархом Фридманом от национализации?

Помпео и призрак "конфискации"

На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" издал пресс-релиз от имени своего основного акционера — компании VEON. Это публичная компания, предоставляющая услуги связи во многих странах мира. В сообщении говорится, что бывший госсекретарь США Майк Р. Помпео присоединится к Совету директоров "Киевстар" как независимый неисполнительный директор.

"Секретарь Помпео присоединяется как партнер Impact Investments, только что созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, стремящейся развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Кроме того, генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу назначен председателем Совета директоров Киевстар", — отмечается в релизе.

Как компания объясняет неожиданный ход? "Изменения в совете директоров Киевстар являются отражением преданности VEON Украине, возрождению и восстановлению страны. Как было объявлено ранее, VEON инвестирует в Украину 600 миллионов долларов в течение следующих трех лет и инициирует программу "Invest in Ukraine NOW" ("Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС"), приглашая другие международные компании принять участие в восстановлении Украины. Обязавшись предоставлять услуги в Украине, VEON вышла из России, объявив о завершении соглашения 9 октября 2023 года.

Новый председатель правления "Киевстара" и гендиректор VEON Каан Терзиоглу заявил , что"рад приветствовать госсекретаря Помпео в наблюдательном совете этой звездной компании (Киевстар — Ред), которая имеет мощную поддержку наших стейкхолдеров в США. Мы с нетерпением ждем знаний и опыта, которые секретарь Помпео будет передавать компании Киевстар как активный и независимый неисполнительный член правления Киевстар " .

Сам Помпео, которого цитирует пресс-служба "Киевстара" в пресс-релизе, сказал, что "с гордостью присоединяется к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народа Украины, предоставлении столь необходимой связи и цифровых услуг в сферах здоровья, обучения, развития бизнеса и развлечений Я также поздравляю материнскую компанию Киевстар VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину, ее собственную долгосрочную преданность и инициативу "Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС".

Но что действительно стоит за этим обменом любезностями?

"Киевстар" находится в довольно непростом положении. 4 октября Шевченковский райсуд Киева принял решение об аресте активов подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь идет о двух десятках компаний и финучреждениях общую стоимость которых оценивают более чем в 17 млрд гривен. Среди них есть и крупный украинский мобильный оператор Киевстар, на 100% корпоративных прав которого суд наложил арест.

Правда, спустя некоторое время, 18 октября, было сообщено об ошибке. На самом деле, аресту подлежат не 100%, только 47,85% корпоративных прав "Киевстара". Это не меняет главного: украинские власти нацелились на национализацию "Киевстара". Профильное сообщество говорит об этом давно.

Были даже подозрения, что под национализацию власти затеяли передел частотного ресурса — чтобы "Киевстар" оказался в наиболее выгодном положении по сравнению с другими операторами. Еще в июне этого года Мининстерство финансов выставило на общественное обсуждение законопроект об изменении в администрировании ренты за радиочастоты. Речь идет о так называемых спектральных коэффициентах, которые Минфин предлагает отменить, оставив только стандартную ренту. И это анонсировали как "упрощение". Спектральные коэффициенты были введены еще в 2017 году и они либо снижают, либо повышают рентный платеж при частоте (колеблются от 0,75 до 1,4). Но набор частот у "Киевстара" такой, что ему в случае принятия проекта будет значительный дисконт по ренте.

Руководитель направления развития мобильного интернета в Минцифри Станислав Прибитько говорит, что налоговая нагрузка по новым правилам была бы неравномерной. Для "Киевстара" уменьшится на 70 млн. гривен в год, для "Водафона" останется на существующем уровне, для "Лайфсела" вырастет на 132,5 млн.

Да и от власти уже не раз звучали заявления по "Киевстару". Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в июле этого года, на встрече в Европейской бизнес-ассоциации заявлял, что компания находится "в полушаге от конфискации".

"Обращаю внимание, что прозвучало слово "конфискация", а не национализация", предусматривающая компенсацию владельцам. То есть, не исключено, что власти разгладают, или, по крайней мере, рассматривали вариант безвозмездного изъятия. Что, конечно, стало для акционеров "Киевстара" тревожным звоночком", — говорит эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. Главное, что сбрасывают "Киевстар" — связь с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом.

Фридман и Ко действительно владеют долей в компании, но не напрямую, а через одного из миноритарных акционеров Veon – LettetOne Holdings, которому принадлежит 47,9%. Доля Фридмана в нем составляет 37,86%, Косогова – 47,23%. СЕО "Киевстара" Александр Комаров в интервью NV оценил долю Фридмана в "Киевстаре" менее чем в 20%. Но она все же есть и для власти это постоянный фактор раздражения. И как раз в такое сложное время главный акционер "Киевстара" зовет в компанию Помпео.

Связи и деньги

Неудивительно, что первое, о чем начали говорить в экспертной среде после заявления о "работе для Помпео", якобы таким образом "Киистар" пытаются отбить от национализации.

"Киевстар" — это важный актив Veon, поэтому акционер будет противодействовать попыткам украинских властей экспроприировать компанию. И Помпео ему в этом может помочь. Он – влиятельный человек, политик с большими связями в США и не только. Думаю, ему поставили задачу, развивать тему, как в Украине обходятся с правом собственности, и таким образом, формировать группу поддержки "на всякий случай". 26% у Veon – собственность американских акционеров. Они переживают за свои деньги, поэтому эта тема в США должна "зайти". Правда, Помпео – республиканец, а у власти в США сейчас демократы. Плюс он республиканец, но не трампист, поэтому не факт, что победа Трампа на президентских выборах однозначно сыграет в плюс. Но это тактические нюансы. Стратегически привлечение Помпео и "Киевстара", и Veon очень выгодно", — считает Чернышев. На вопрос, можно ли считать Помпео своеобразным гарантом от национализации "Киевстара" Чернышев отметил, что шансы хорошие, впрочем, "украинская власть умеет удивлять". внимания власти к компании снизятся, но не до нуля, считает он.

Химич говорит, что привлечение Помпео — удачный и "элегантный" ход, который поможет решить сразу несколько вопросов: минимизировать упреки в "Киевстаре" как проводника "российского влияния" и сбить попытки национализировать компанию. "Теперь все вопросы наши власти могут адресовать напрямую Помпео. И будет очень интересно посмотреть, что из этого получится", — говорит Химич. Также, по его мнению, перед Помпео будут и бизнес-задания. "Он может помочь "Киевстару" встроиться в цепь распределения американской технической помощи Украине, попасть в большие проекты", — говорит Химич.

Друг Украины

Майк Помпео занимал должность госсекретаря США с 2018 по 2021 год и был шестым директором Центрального разведывательного управления с 2017 по 2018 год. В 2011-2017 годах он представлял штат Канзас в Палате представителей США, а ранее (1996-2006) работал генеральным директором Thayer Aerospace. В свое время окончил Военную академию США в Вест-Пойнте и получил степень доктора права Гарвардской школы права.

Помпео не раз был с визитами в Киеве. И как госсекретарь, и уже после того, как перестал занимать этот пост. Весной этого года он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, восхищался храбростью украинского народа, и заявлял, что поддержка Украины — это не об отвлеченных идеалах, похожих на "глобальную демократию", об укреплении национальной и экономической безопасности США. В целом, Помпео воспринимается как "друг Украины", имеющий хорошие отношения с Зеленским.