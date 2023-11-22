Дело не керосин, но автогаз – будет ли в Украине дефицит топлива из-за протестов на границе

Много бензовозов и газовозов стоят в очередях уже не только на польской, но и на словацкой границе

Начиная со второй половины ноября в Украине наблюдается рост цен на топливо, что связывается с протестами польских перевозчиков, заблокировавших движение на украинско-польской границе. Это ограничение движения товаров может серьезно отразиться на ситуации с топливом в Украине, ведь фактически все топливо сегодня наша страна импортирует.

Так, по словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, наиболее проблемная ситуация может возникнуть по автогазу, поскольку до 30% его перевозки автотранспортом приходятся именно через Польшу. В то же время лишь около 10% бензина и дизтоплива едут через Польшу, то есть удар по данному сегменту будет не таким сложным.

Сергей Куюн обратил внимание, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине уже начали падать, к примеру, одна из сетей АЗС снизила цену на 3,5 грн за литр. Это произошло благодаря быстрой переориентации поставщиков на доставку топлива с южного направления, в основном через Румынию.

Другое дело — автогаз: заместить 30% его поставок куда сложнее, хотя импортеры пытаются с этим бороться тремя способами:

наращивают доставку железнодорожным транспортом;

везут автогаз через Словакию, Румынию;

стараются наращивать импорт автогаза с южного направления, а именно через Румынию.

Но как подчеркивает эксперт, объем очень велик и, чтобы сделать это, потребуется время – как минимум до декабря. Впрочем, с учетом начавшихся 21 ноября блокировок в Словакии, процесс может затянуться.

Такого мнения придерживается директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, заявивший, что много бензовозов и газовозов стоят в очередях на польской границе, а со вчерашнего дня еще и на словацкой.

"Данные митинги явно проплачены и имеют задачей блокировку даже не поставок товаров, газа или бензина, а, скорее, доставки оружия. А все остальные импортеры – продовольствия, топлива, и прочих товаров, уже просто попадаем под раздачу", — заявил эксперт "Телеграфу".

Результатом всех этих митингов стали проблемы с доставкой товаров в Украину, подорожание доставки автотранспортом в разы, а также грядущий рост цен на одежду и технику.