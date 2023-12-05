Как молочники проторяют путь к рынкам ЕС

Шаги отрасли могут стать успешным кейсом для других производителей по присоединению к евросообществу.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в декабре этого года. Для производителей и переработчиков молока это означает, что в течение нескольких лет они смогут получить доступ к одному из крупнейших глобальных рынков мира. По данным генерального директора Global Markets Стивена Спенсера, объем молочного рынка ЕС в этом году составил 143 млн тонн молочной продукции. Для сравнения: рынок США аналитик оценил в 101 млн. тонн.

Для украинских производителей это жесткая конкуренция и выполнение требований, требующих миллиардных инвестиций. Как стать полноценным игроком этого рынка, заставить украинские власти учесть голос отрасли при формировании условий интеграции и не наступить "на грабли" уже совершенных ошибок, с которыми столкнулись украинские зерновики и перевозчики, покоряя рынок Евросоюза, молочники обсудили на 15-й конференции "Молочный бизнес -2023", которая состоялась 30 ноября 2023 года. Она объединила производителей, переработчиков молока, ритейлов и европейских экспертов.

Заручились бизнес-поддержкой в ЕС

Для успешной интеграции молочного бизнеса требуются инвестиции и гарантии беспрепятственной торговли. Чтобы не встретить сопротивления на молочных рынках ЕС вроде зернового и транспортного, Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) договаривается с европейским бизнесом о присутствии на этих рынках и общих правилах игры, которые украинские и европейские молочники потребуют от своих правительств.

Эта политика уже принесла первые позитивы. В частности, на польском рынке СМПУ слаженно сотрудничает с Польской молочной палатой (Polska Izba Mleka). Результатом этого стало то, что польские и украинские молочные продукты направлялись на рынки Украины и Польши без помех во время "зернового" кризиса. Польские и украинские производители объединили усилия для снятия блокады границы польскими перевозчиками.

В марте следующего года СМПУ хотела бы присоединиться к Европейской молочной ассоциации (EDA) с такой же целью – формировать общие требования и позиции для рынков, которые должны услышать члены правительства ЕС и Украины. На более тесном сотрудничестве с европейскими компаниями и установлении необходимых контактов в ЕС для защиты интересов отечественных молочников отмечает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. "Общий голос украинских и европейских молочных компаний должен быть мощным и услышанным политиками этих стран до того, как Украина присоединится к ЕС", — считает он.

Его коллега, генеральный секретарь Европейской молочной ассоциации (EDA) Александр Антон сообщил слушателям конференции, что СМПУ и EDA разработали три пункта общей повестки дня, которые будут закреплены на бумаге в "ближайшие недели и месяцы". Первый пункт – стороны будут добиваться долговременной бесквотной торговли молочной продукцией. "Это означает долгосрочное отсутствие тарифов, квот, обязательств не только на ежегодной основе, но и долгосрочное обязательство в обоих направлениях, чтобы создать беспроигрышную ситуацию для всех сторон", — пояснил Антон. Второе, в EDA стремятся к тому, чтобы члены СМПУ получили средства ЕС из фонда, созданного для нужд Украины. "Европейский Союз создал украинский фонд на 50 миллиардов евро на следующие четыре года. И мы должны убедиться, что украинские молочные заводы получат свою долю из этих 50 миллиардов инвестиций в следующие четыре года", — говорит Антон. "И, в-третьих, мы, наконец, начали думать в Брюсселе о Совместной аграрной политике, которая начинается в ЕС на 2027-2032. Она должна быть полезна для Украины, полезна для вас, молочники. Мы уже ведем дискуссии с политиками ЕС относительно разных сценариев интеграции Украины в ЕС", — резюмирует Александр Антон.

Для лучшей интеграции в рынки ЕС СМПУ стала членом Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ). Ее президент Геннадий Чижиков сообщил во время конференции, что экспертиза и наработанные Палатой деловые связи с европейскими компаниями сработают во благо "сплоченного профессионального сообщества молокопереработчиков Украины", поскольку в лице ТППУ молочники получили еще одного союзника для защиты своих интересов и расширения географии экспорта.

Какие средства может получить молочный сектор

Как видим, полезные контакты и отношения украинского и европейского молочного бизнеса установлены. Они в дальнейшем будут только развиваться. И именно этот опыт может быть полезен другим производителям Украины по пути в ЕС. Теперь дело за чиновниками. От них зависит, как успешно Украина сможет отстоять интересы собственных производителей на рынках ЕС, справедливо распределить европейскую помощь и организовать государственную поддержку на время перехода.

Какие пути повышения конкурентоспособности молочной отрасли видят в Минагрополитики, "Бизнес Телеграф" во время молочной конференции расспросил первого заместителя министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого. Он рассказал, что по государственной программе "5-7-9", изменения в которую внесли в сентябре 2023 года, переработчикам предусмотрено 150 млн. грн. "Это в 2,5 раза больше, чем раньше, когда по этой программе производители могли получить только 60 млн грн. Эти средства предусмотрены именно для переработчиков, которые обеспечивают высокую добавленную стоимость, поэтому они получат льготные кредиты под 5-9% годовых", – говорит чиновник. По его словам, в госбюджете на 2024 год заложено 18 млрд. грн. на программу "5-7-9". И молочные предприятия тоже смогут ими воспользоваться, заверил Тарас Высоцкий.

Гранты от государства на уровне 8 млн. грн. на проект в 2024 году смогут получить предприятия переработки и микро переработки на уровне общин или районов. "Можно строить свою переработку и поставлять продукцию локально в учреждения социальной сферы или местные магазины. Для этого государство на местном уровне будет давать гранты 8 миллионов гривен для старта производства. То есть гранты на переработку продолжат работать и в следующем году", — рассказывает первый заместитель Минагрополитики.

Также, по мнению Тараса Высоцкого, молочные предприятия могут использовать средства из европейского фонда поддержки Украины, о котором рассказывал глава EDA Александр Антон. Речь об Ukraine Facility Fund и 50 млрд евро на следующие 4 года для Украины. Фонд начнет свою работу в первом полугодии 2024 года. "Мы предложили европейцам, чтобы переработка была приоритетом. Есть политическое решение, что 8 млрд евро будет предоставлено в поддержку бизнеса. Есть понимание, что это будут долгосрочные кредиты под минимальный процент и грантовые программы. Ими сможет воспользоваться бизнес", — прогнозирует Высоцкий.

По какому принципу будут распределяться эти средства? "В настоящее время обсуждаются механизмы выделения средств. Есть идея, чтобы приоритет получили перерабатывающие отрасли. Переработка молока или мяса, это та же переработка. Мы хотим, чтобы на выходе была добавлена стоимость, дополнительные рабочие места", — говорит Высоцкий.

Впрочем, шансы молочников получить европейскую помощь Высоцкий оценивает как очень перспективные. "Я думаю, что 8 млрд евро – это огромные шансы, если сравнивать с тем, что в последние годы прямые иностранные инвестиции в Украину не превышали несколько миллиардов евро. Поэтому уверен, что переживать тем, кто готов, кто имеет проект, идею, не стоит".. Очень часто денег больше, чем готовых идей. Но я не вижу оснований волноваться, хватит ли. Точно, кто умеет работать, и хочет, — сможет получить поддержку", — утверждает чиновник.

Опыт Польши

Присоединение молочного сектора Польши к ЕС является успешной историей, но очень болезненным и дорогостоящим процессом для фермеров и промышленности, рассказывает Ежи Плева, эксперт Team Europe Direct из Польши. "Перед вступлением была проблема с качеством молока, и был момент, когда не было ни одной компании, которой было разрешено экспортировать свою продукцию в ЕС. Официального запрета не было, но в реестре ЕС не было никаких мощностей, позволяющих экспортировать на рынок ЕС молочную продукцию", — вспоминает эксперт.

Тогда Польша получила квоту на уровне 9,4 миллиона тонн на поставку молочной продукции в ЕС, в то время как общий объем производства был выше, на уровне 11,4 млн тонн. Переговоры о вступлении в ЕС Польша начала в 1994 году, а вступила в ЕС только в 2004 году и к тому же с переходным периодом. И только в 2014 году она получила упразднение квот на торговлю в ЕС.

За это время поляки получили 29 млрд евро поддержки, сократили поголовье коров с 3,5 млн. коров до 2 млн. и существенно сократили количество предприятий в отрасли. "До поступления у нас было более 400 молокозаводов, малых и крупных. Некоторые из них не смогли выполнить стандарты. Сейчас это 69 молокозаводов, которые работают очень хорошо", — рассказывает Ежи Плева.

Кооперативная форма молочных хозяйств, которые имели землю, коров и мощности по переработке, помогла польским молочникам быстрее увеличить свою эффективность и приспособиться к требованиям ЕС по прослеживаемости молока, санитарно-ветеринарных и климатических требований. Поляки производят 14 млн тонн молока и являются мощными игроками рынка ЕС.

Ожидание молочников

По мнению Андрея Табалова, генерального директора МК "Волошковое поле", чтобы повысить свою конкурентоспособность. украинским молочным предприятиям перед вступлением в ЕС не хватает оборотных средств. Пополнить их можно двумя путями – получив доступ к финансовым ресурсам и законодательно урегулировав отношения с ритейлом, имплементируя в наше законодательство директиву ЕС №633.

Евроинтеграция коснется каждого в цепи производства молочной продукции, никому ее не миновать, считает Валентин Запорощук, председатель Наблюдательного совета Ичнянского молочноконсервного комбината. Комбинат поставляет продукцию в 70 стран мира, в том числе в ЕС. По опыту Запорощук считает, что каждый производитель при вступлении в Евросоюз должен повысить свою конкурентоспособность или закрыть бизнес. "Нужно привлекать гранты и государственную помощь, чтобы усилить бизнес. долларов. За эти средства ферму не построишь, но сделать реконструкцию на небольшом предприятии можно", — рассказывает он "Бизнес Телеграфу". По оценкам менеджера, для мощных предприятий на ферму в 4 тысячи голов нужны инвестиции на уровне 30 млн долларов. Инвестировать необходимо и в переработку, а именно – в автоматизированное оборудование с высоким уровнем контроля качества. "Эти инвестиции должны направляться в прослеживаемость молока, улучшение его качества, а также увеличение сроков хранения продукции commodities со сроком потребления более 30 дней", — считает Запорощук.

Но сначала нужно инвестировать в увеличение предложения молока. "Пока не будет достаточного предложения молока, более дешевого, переработка не будет вкладываться в развитие бизнеса", — считает руководитель Ичнянского молочно-консервного комбината. Именно поэтому в дальнейшем переработчики Украины будут вкладывать средства в увеличение сырьевой базы, уверен Запорощук. Они просто вынуждены будут нарастить базу молока. На этом пути компенсация 50% стоимости строительства и реконструкции ферм от государства — лучшее решение, уменьшающее срок окупаемости проектов до более благоприятных финансовых показателей, считает переработчик.

Итак, какой господдержки ожидают производители молока?

По мнению генерального директора Ассоциации производителей молока (АВМ) Анны Лавренюк производители поддерживают возобновление постановления правительства №107, которое до войны предполагало возмещение стоимости племенных ресурсов, строительства и реконструкции животноводческих ферм, наращивание стада за счет собственного прироста. В 2020-2021 годах, по словам главы АВМ, производители молока начали доверять этой программе, в том числе благодаря реформе архитектурного органа и переходу ряда разрешительных процедур в цифровой формат, что наконец-то исключило коррупционные схемы.

Поэтому, как только возобновится финансирование программы господдержки животноводства и переработки с/х продукции, нужно, по мнению Лавренюк, чтобы ее бенефициарами стали также те, кто завершили реконструкцию или строительство ферм или закупили племенных животных в октябре, ноябре и декабре 2021 года, ведь они рассчитывали получить эти средства в 2022 году. Помощь нужна и тем, кто отважился на инвестиции в годы полномасштабного вторжения.

Впрочем, глава АВМ считает, что среди самых приоритетных программ поддержки для сельхозтоваропроизводителей есть программа льготного кредитования "5-7-9". Именно такие выводы получила АВМ по результатам опроса более сотни молочных хозяйств во время Международного молочного конгресса 3-4 ноября 2023 г.: более 70% опрошенных выступили за увеличение лимита "5-7-9" до 150 млн грн и сохранение финансирования под 5%, ведь при ставке в 13% более 60% опрошенных хозяйств работают в убыток или на грани рентабельности.

Объединить усилия для выхода на рынки ЕС

Досадной новостью для наших производителей является то, что бюджет Европейского Союза по профицитному, которым он был очень долго, стал дефицитен. Поляки, например, не получают экспортные субсидии еще с 2010 года. И сегодня статистика дотаций в ЕС молочному сектору на строительство ферм нисходящая.

В ближайшие годы ЕС будет поощрять "зеленый переход", а именно — выделит 50 млрд евро тем компаниям, как покажут изрядные результаты по уменьшению выбросов углерода их фермами. Что это значит? Введение дотаций на декарбонизацию в ЕС или "анафема коровам", как уже прозвали это решение европейские фермеры, стало толчком к сокращению поголовья. Такую тенденцию уже демонстрируют Нидерланды. Там за последние несколько лет закрылись 180 молочных ферм, которые не смогли снизить выбросы СО2.

Украинским производителям следует учитывать эту тенденцию. И накануне вступления в ЕС следует сплачиваться всем звеньям молочного бизнеса, чтобы продвигать общие интересы на этом пути. Кооперация молочных бизнесов Украины и ЕС — лучшее решение, которое поможет выжить производителям во времена "зеленой" турбулентности, считают в СМПУ.

"Нас ждет непростая адаптация к требованиям ЕС, но бояться этого не стоит – требования становятся все более понятными, а круг тех, кто готов поддержать нас – шире. Сплоченность и единство позиции участников молочного рынка позволит нам успешно преодолеть путь к соответствию этим требованиям", – подчеркнул Арсен Дидур.