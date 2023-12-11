По требованию ООО "Демуринский ГОК" "Телеграф" опровергает информацию, опубликованную в материале от 24.10.2023 года Украина может продать ильменит врагу: полудетективная история титанового рудника.

Не соответствует действительности информация, что ДемГОК продавал ставролит польским покупателям.

Не соответствует действительности такая информация: Циркон частично отправили в Италию, частично продали трейдерам днепропетровского бизнесмена Дмитрия Визгалова. Информация о продаже в Италию и трейдерам Дмитрия Визгалова.

Не соответствует действительности информация о хранящихся на складе в Запорожье 3000 тонн ильменита.

Не соответствует действительности такая информация: Сначала новый менеджмент хотел переработать ильменит ДемГОК на ЗТМК

"Телеграф" приносит извинения за ошибки.