"Энергоатом" в этом году закроет весь объем компенсации тарифов для населения в 121 млрд грн

"Энергоатому" в текущем году также удалось погасить пятую часть задолженности по возникшей в прошлом году ПСО

НАЭК "Энергоатом" до конца года полностью выполнит свои обязательства по обеспечению доступной э/э населения (ПСО), объем которых в 2023 году составит 121 млрд грн, сообщил президент компании Петр Котин.

"Что касается нас, мы полностью погашаем объем ПСО по этому году. 113 млрд грн мы уже уплатили, всего 121 млрд грн закроем", — сказал он в эфире национального телемарафона "Единые новости" в понедельник вечером.

При этом он отметил, что в текущем году удалось погасить пятую часть задолженности по ПСО, возникшую в прошлом году и составившую 21 млрд грн.

"Более того, мы закрыли 4 млрд грн. долгов за предыдущий год, которые начали накапливаться после остановки Запорожской АЭС в сентябре", – добавил глава "Энергоатома".

Относительно ПСО, Котин пояснил, что его уплата "Энергоатомом" позволяет держать тариф для людей на уровне 2,64 грн/кВт-ч, который значительно ниже рыночной цены, но вместе с тем обратил внимание, что таким образом компания отдает на эти цели значительную часть своих доходов.

Как сообщалось, ранее "Энергоатом" отмечал, что для полного погашения долгов по ПСО за прошлый год необходимо искать соответствующие решения, поскольку источников ее закрытия у компании нет. По ее данным, расходы по ПСО составляют 64% чистого дохода.