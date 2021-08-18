В Киеве полным ходом готовятся к военному параду: видео репетиции
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На время репетиции перекрыли ряд улиц
В среду, 18 августа, в Киеве в очередной раз провели репетицию военного парада, приуроченного ко Дню независимости Украины.
"Телеграф" собрал видео с места событий.
Отмечается, что репетиция началась в 15:30, при этом, часть улиц будут перекрыты до 01:15.
Смотрите видео, что там происходит:
Стоит заметить, что первая репетиция военного парада прошла на взлетной полосе ГП "Антонов" 4 августа, через неделю после чего ее повторили отдельно для пеших расчетов и авиации.
А 16 августа военные эффектно маршировали по Софийской площади.
Всего на мероприятии задействуют сразу пять тысяч военнослужащих, а также несколько тысяч единиц оружия и техники. Что интересно, на параде будут присутствовать и военные стран-союзников, в числе которых Молдова, Чехия, Польша и Словакия.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве еще дважды будут проводиться репетиции парада перед Днем независимости, в связи с чем перекроют движение автомобилей по целому ряду улиц.
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