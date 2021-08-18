В Киеве полным ходом готовятся к военному параду: видео репетиции

На время репетиции перекрыли ряд улиц

В среду, 18 августа, в Киеве в очередной раз провели репетицию военного парада, приуроченного ко Дню независимости Украины.

"Телеграф" собрал видео с места событий.

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Отмечается, что репетиция началась в 15:30, при этом, часть улиц будут перекрыты до 01:15.

Смотрите видео, что там происходит:

Стоит заметить, что первая репетиция военного парада прошла на взлетной полосе ГП "Антонов" 4 августа, через неделю после чего ее повторили отдельно для пеших расчетов и авиации.

А 16 августа военные эффектно маршировали по Софийской площади.

Всего на мероприятии задействуют сразу пять тысяч военнослужащих, а также несколько тысяч единиц оружия и техники. Что интересно, на параде будут присутствовать и военные стран-союзников, в числе которых Молдова, Чехия, Польша и Словакия.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве еще дважды будут проводиться репетиции парада перед Днем независимости, в связи с чем перекроют движение автомобилей по целому ряду улиц.