Укр

Вандал залил "кровью" постамент с флагом Украины после парада в Киеве (фото)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Вандал залил "кровью" постамент с флагом Украины после парада в Киеве (фото) Новость обновлена 24 августа 2021, 15:36

Вандал в Киеве изуродовал вход в мэрию краской, его разыскивает полиция

В Киеве в День независимости Украины продолжают орудовать провокаторы и вандалы. Вслед за самосожжением на Крещатике неизвестные на этой же улице облили "кровью" постамент с национальным флагом и табличку с надписью "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года". 

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.

Известно, что акт вандализма произошел уже после праздничного парада. Неизвестный облил алой краской лестницу и памятную табличку у стен Киевской госгорадминистрации на Крещатике.

"Кровь" возле мэрии уже отмыли
"Кровь" возле мэрии уже отмыли

Сейчас акт вандализма уже отмыли, а копы ищут хулигана, в отношении которого откроют уголовное производство.

Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки". 

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.

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