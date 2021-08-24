Вандал залил "кровью" постамент с флагом Украины после парада в Киеве (фото)

Вандал в Киеве изуродовал вход в мэрию краской, его разыскивает полиция

В Киеве в День независимости Украины продолжают орудовать провокаторы и вандалы. Вслед за самосожжением на Крещатике неизвестные на этой же улице облили "кровью" постамент с национальным флагом и табличку с надписью "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Киева.

Известно, что акт вандализма произошел уже после праздничного парада. Неизвестный облил алой краской лестницу и памятную табличку у стен Киевской госгорадминистрации на Крещатике.

"Кровь" возле мэрии уже отмыли

Сейчас акт вандализма уже отмыли, а копы ищут хулигана, в отношении которого откроют уголовное производство.

Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки".

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.