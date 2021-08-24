Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)

Происшествие произошло у станции метро Крещатик.

Бывшего президента Петра Порошенко в Киеве облили зеленкой после его участия в "Марше защитников Украины".

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Политика Страны".

Согласно его данным, инцидент произошел возле станции метро Крещатик, когда тот направлялся в сторону Кабмина.

На видео видно, что Порошенко поговорил с полицейскими, после чего сел в автомобиль к патрульным и уехал с места происшествия.

Позже в телеграм-канале PavlovskyNews показали кадры задержания нападавшего.

В Марше приняли участия несколько тысяч человек, среди которых ветераны войны на Донбассе, родственники погибших, волонтеры и представители патриотических организаций.

Ожидалось, что колонна пройдет до Институтской, где участники почтят память героев Небесной сотни.

Марш проходит после мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. О том, как это проходило, читайте материале "Телеграф" по этой ссылке.