Укр

Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 17:41
Петр Порошенко

Происшествие произошло у станции метро Крещатик.

Бывшего президента Петра Порошенко в Киеве облили зеленкой после его участия в "Марше защитников Украины".

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Политика Страны".

Согласно его данным, инцидент произошел возле станции метро Крещатик, когда тот направлялся в сторону Кабмина.

На видео видно, что Порошенко поговорил с полицейскими, после чего сел в автомобиль к патрульным и уехал с места происшествия.

Позже в телеграм-канале PavlovskyNews показали кадры задержания нападавшего.

В Марше приняли участия несколько тысяч человек, среди которых ветераны войны на Донбассе, родственники погибших, волонтеры и представители патриотических организаций.

Ожидалось, что колонна пройдет до Институтской, где участники почтят память героев Небесной сотни.

Марш проходит после мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. О том, как это проходило, читайте материале "Телеграф" по этой ссылке.

Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Киев
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