Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
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Происшествие произошло у станции метро Крещатик.
Бывшего президента Петра Порошенко в Киеве облили зеленкой после его участия в "Марше защитников Украины".
Соответствующие кадры появились в телеграм-канале "Политика Страны".
Согласно его данным, инцидент произошел возле станции метро Крещатик, когда тот направлялся в сторону Кабмина.
На видео видно, что Порошенко поговорил с полицейскими, после чего сел в автомобиль к патрульным и уехал с места происшествия.
Позже в телеграм-канале PavlovskyNews показали кадры задержания нападавшего.
В Марше приняли участия несколько тысяч человек, среди которых ветераны войны на Донбассе, родственники погибших, волонтеры и представители патриотических организаций.
Ожидалось, что колонна пройдет до Институтской, где участники почтят память героев Небесной сотни.
Марш проходит после мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. О том, как это проходило, читайте материале "Телеграф" по этой ссылке.