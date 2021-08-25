В Киеве перевернулся и чудом не взорвался автобус "Кишинев - Москва": пострадало 18 человек (фото)
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Очевидцы говорят, что автобус пролетел в сантиметрах от бензовоза и чудом избежал столкновения и взрыва
В ночь на 25 августа на ул. Елены Телиги в Киеве возле автозаправки перевернулся международный автобус сообщением "Кишинев — Москва". В результате, медпомощь потребовалась 18 пассажирам — гражданам Молдовы.
По информации столичных Телеграмм-каналов, водитель автобуса Setra не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся.
Транспортное средство было полностью заполнено пассажирами, 18 из которых обратились в больницы с различными травмами. 8 человек медики госпитализировали.
Впрочем, по словам очевидцев, иностранцам повезло: дескать, автобус "прошел" всего в нескольких сантиметрах от бензовоза, припаркованного возле АЗС, и чудом избежал столкновения и последующего взрыва.
На месте всю ночь работали сотрудники скорых, спасатели и полиция, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли 14 человек, еще 18 получили ранения.
Также мы писали, что в Волынской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, водитель которого, вероятно, уснул.