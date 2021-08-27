В Подольском районе Киева убили и расчленили женщину

В Киеве в одной из городских квартир нашли тело — женщину убили и расчленили.

В столичной квартире в Подольском районе нашли расчлененное тело женщины. 27 августа мужчина прийдя с визитом к родственнику, обнаружил в его квартире фрагменты тела неизвестной женщины. Кровавая находка была обнаружена в помещении на проспекте Правды в Киеве.

Об этом сообщает Национальная полиция столицы.

Полицейских на место вызвали в 11:40 в пятницу. На месте работали следователи, судмедэксперт и криминалисты, опросили возможных свидетелей и мужчину, который нашел тело. Личность женщины идентифицировать не удалось, над этим работают правоохранители.

Полиция также изучает все обстоятельства преступления и ищет возможного злоумышленника. Решается вопрос о квалификации данного преступления.

Ранее "Телеграф" писал, что в России пропавшую девятилетнюю школьницу искали два месяца, а нашли в мешке в чуть больше чем километре от дома. Вероятного преступника уже задержала полиция.

Также в соседнем государстве задержали пару сатанистов, которые занимались каннибализмом — одну из вероятных жертв нашли этим летом.