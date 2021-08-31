Сломанные рухнувшие деревья и побитые автомобили: последствия грозы в Киеве (фото)

Про пострадавших от бушующей стихии информации нет.

Столица Украины разбирается с последствиями грозы, которая накрыла Киев ночью 30 августа.

Очевидцы сообщают, что деревья падали по всему городу — в Шевченковском районе города, на Сырце упавшие ветки и стволы еще не убрали на улице Максима Берлинского.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф.

В парке "Бабин яр" непогода повалила множество деревьев.

Пострадала и Детская железная дорога Киева, которой заблокировало пути.

Также в Шевченковском районе, на Лукьяновке ночью во время грозы дерево упало на маршрутный автобус.

Не только Шевченковский район столицы, но и Подольский пострадал от непогоды. Так в Межевом переулке деревья упали на припаркованные автомобили.

В Соломенском районе Киева дерево после непогоды упало также на припаркованную машину, но ситуация вызвала дискуссию. Автомобиль был припаркован на тротуаре рядом с пешеходным переходом и часть пользователей увидели в этом "карму".

Также, гроза в Киеве 30 августа вызвала пожар. Так, вечером молния попала в электроопору из-за чего дерево загорелось. Спасателям помог сильный дождь и возгорание удалось быстро ликвидировать. ЧП произошло в Подольском районе.

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянам не стоит ждать повторения разгула стихии во вторник — дожди и грозы ушли в другие регионы Украины.