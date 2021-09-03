В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября, - СМИ

Карантинные ограничения коснутся транспорта и сферы услуг.

В столице Украины готовятся к возможному введению локдауна уже в течение нескольких недель. В Киеве, как и по всей территории страны фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки в столице зафиксировали более 320 случаев заболевания COVID-19.

Про вероятное введение жестких ограничительных мер пишет UNN.

Ссылаясь на свои источники издание сообщает про ограничительные меры для заведений общепита, салонов красоты, других заведений сферы услуг. Также под действие карантинных мер попадет транспорт, в частности на метро можно будет ехать при наличии разрешения в системе "Киев Цифровой".

Степень жесткости ограничений будет зависеть от количества новых случаев коронавируса в Киеве и динамику будут отслеживать для принятия окончательного решения.

Ранее "Телеграф" писал, что система регистрации на электронные пропуска в транспорт Киева заработала с 10 августа. Также, сообщалось, что нового локдауна по всей Украине можно ждать уже в ноябре. Даже при максимальных мерах безопасности и вакцинации, очередных жестких ограничений не избежать — уверен главный санврач Украины Игорь Кузин.