За нарушение ПДД киевлянину заблокировали счет, но не разблокировали даже после уплаты штрафа

Шлинчак говорит, что ни единого документа от полиции или исполнительной службы так и не получил.

Жителю Киева заблокировали счет ФЛП за нарушение правил парковки, однако даже после уплаты штрафа разблокирования не случилось.

Своей историей поделился блогер и руководитель информационного агентства "Главком" Виктор Шлинчак в Фейсбук.

По его словам, после блокировки счета он первым делом попытался выяснить, почему это произошло и на это пришлось потратить целый день.

Как оказалось, по версии исполнительной службы, его автомобиль еще 7 апреля увидели припаркованным на улице Пушкинской, 12 возле пешеходного перехода.

"Если честно, я не помню как самого факта парковки в том месте, так и имеющихся там пешеходных переходов", — отметил Шлинчак.

Он указал, что для скорейшего разблокирования счета, штраф он уплатил, но отметил, что ни одного документа ни от полиции, ни от исполнительной службы не получал.

Шлинчак указал, что обратился к исполнительной службе, но там лишь продиктовали номер производства. В полицию же ему и вовсе дозвониться не удалось.

При этом, указал блогер, что ему повезло, что он не проходил паспортный контроль и его не завернули в аэропорту, как "злостного нарушителя".

"Вопрос в студию: насколько это все законно?", — спросил он.

Как сообщалось ранее, 6 июля Минфин выпустил распоряжение, которым предусмотрена автоматическая блокировка счетов. Ранее такая функция была предусмотрена в случае неуплаты алиментов, однако теперь под блокировку счета могут попасть из-за неуплаты ЖКУ, штрафов за нарушение ПДД и невыплату зарплат работникам.