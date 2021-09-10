Укр

"Рубили" миллионы на онкобольных - прокуратура пришла в КГГА с обысками

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Департамент КГГА Новость обновлена 10 сентября 2021, 17:23
Департамент КГГА

Обыски в горгосадминистрации Киева прошли в двух департаментах.

Прокуратура и управление борьбы с коррупцией и организованной преступности СБУ обыскали помещения департамента здравоохранения КГГА. Поводом стали подозрения в махинациях на закупке лекарств для больных с онкологией.

Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.

Обыскивали также и помещения поставщика лекарств с которым КГГА в ноябре 2020 года заключила договор на поставку лекарств. Из-за завышения цен, сверх стоимости препаратов местный бюджет отдал еще 6 млн грн.

Чиновникам и поставщику должны сообщить о подозрении в растрате.

Также 10 сентября обыскивали и другой департамент — прокуратура совместно с департаментом стратегических расследований Нацполиции наведалась в департамент земельных ресурсов и аппарат исполнительного органа КГГА. Поводом стало криминальное расследование использования участка на улице Щусева близ метро "Сырец".

Ранее "Телеграф" писал, что в КГГА приходили с обысками во второй декаде августа. Тогда правоохранителей интересовали стройдепартамент и управление туризма.

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