Укр

С сегодняшнего дня с шансоном в маршрутках будут бороться специально обученные люди: подробности и фото

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Отныне инспекторы будут следить за соблюдением всех новых стандартов пассажирских перевозок Новость обновлена 17 сентября 2021, 11:43
Отныне инспекторы будут следить за соблюдением всех новых стандартов пассажирских перевозок

Инспекторы проведут температурный скрининг пассажиров и проверят, все ли в салоне маршрутки так, как должно быть

С пятницы, 17 сентября, на маршруты в Киеве вышли инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые отныне будут следить за соблюдением новых стандартов в общественном транспорте.

По информации КГГА, инспекторы контроля качества перевозок будут измерять температуру пассажирам, которых теперь не пустят в салон заболевшими. То же касается и водителей, у которых, к тому же, будут проверять наличие всех документов и информплаката с их данными. 

Инспекторы Коммунальной службы перевозок
Инспекторы Коммунальной службы перевозок

Также в обязанности новых сотрудников входит проверка:

  • температуры в салоне (летом должна быть не более +22 градусов, зимой — не ниже +15-ти);
  • отсутствия плакатов и музыки (в том числе любимого водителями шансона), которые отвлекают от вождения;
  • чистоты в маршрутке;
  • технического состояния транспорта и его приспособленности для перевозки людей с ограниченными возможностями.

В КГГА говорят, что фиксировать те или иные нарушения инспекторы будут с помощью боди-камер, а для температурного скрининга пассажиров и режима в маршрутках закупили специальные термометры.

Инспекторы "вооружены" боди-камерами и термометрами
Инспекторы "вооружены" боди-камерами и термометрами

Напомним, в Днепре водитель маршрутки попытался выгнать из салона бабушку с тележкой, однако реакция толпы оказалась для маршрутчика непредсказуемой.

Также мы писали, что маршрутка попала в аварию в Киеве, в результате чего у многих были повреждены лица и сломаны зубы.

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