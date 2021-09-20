Леска зацепилась за провода: под Киевом подростка убило током на рыбалке

Подросток погиб на месте.

В Киевской области 16-летний парень погиб от удара током пока ловил рыбу.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что происшествие произошло в селе Гнедин 19 сентября. Парень вместе с другом решили порыбачить с моста возле реки.

При попытке забросить удочку, леска зацепилась за линию электропередачи, вследствие чего несовершеннолетний получил удар током. Прохожие вызвали врачей, но те смогли лишь констатировать смерть.

Полиция выясняет все детали происшествия.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с отметкой "несчастный случай").

Правоохранители напоминают всем родителям о необходимости объяснить своим детям правила поведения возле электрооборудования и энергетических объектов, вроде столбов ЛЭП или трансформаторов.

Подросток погиб на рыбалке в Киевской области

Как сообщалось ранее, в августе во Львовской области девушка залезла на цистерну, чтобы сделать селфи, но получила удар током.