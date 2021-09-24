Киевский адвокат присвоил 16 природных объектов столицы: разрешение ему дали в полиции

Часть объектов Бойко продал компании, совладельцем которой он является.

В Киеве юрист-бизнесмен Константин Бойко завладел большим количеством причалов и дамб, которые находятся на Днепре, а также Оболонским полуостровом, площадь которого составляет почти 150 тыс. кв. метров. Удалось ему это сделать якобы найдя "потерянные имущественные права", из чего и началась история.

Об этом вечером в четверг, 23 сентября, сообщают "Схемы".

Еще в 2018 году бизнесмен обратился к полиции с сообщением, что он якобы нашел документы на оболонский причал и еще 16 подобных объектов.

В том же году Бойко заявил о себе в полиции как помощник партнера по развитию спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ольги Лукьянцевой. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о краже имущества школы, однако там ей не спешили помогать. Тогда знакомые посоветовались обратиться к Бойко, который сам подал в полицию заявление без ее ведома.

Тогда бизнесмен предложил, чтобы объекты, на которые он нашел документы, временно перешли в его собственность. Его заявление в полиции рассмотрели и подтвердили, что объекты на самом деле не имеют владельцев. В результате Бойко позволили стать владельцем 16 объектов. Такое решение приняла следственная киевского Нацпола Ольга Мамот.

После этого бизнесмен внес 11 из 16 природных объектов в государственный реестр, что подтвердило его имущественные права, и продал их компании ООО "Украинское бюро речных портов". Стоит отметить, что он является ее совладельцем.

Известно, что схема не обошлось без связей с бывшим руководителем полиции Андреем Крищенко.

В собственность бизнесмена перешел причал полицейской базы отдыха "Динамо" под Вышгородом, выход к берегу на Днепре в селе Витачив в Обуховском районе, причал речного порта в селе Триполье в том же районе, выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра на Осокорках. Также в собственность Бойко перешла дамба на озере Алмазном на Троещине, выход к воде на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая, причал на Оболони, который используется учащимися спортивной школы олимпийского резерва и любителями парусного спорта. Также он получил дамбу полуострова, которая огибает залив Собачье устье, тоже на Оболони.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Службе безопасности Украины раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце", из-за которой пассажирские поезда попадали в аварии.