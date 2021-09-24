Шефир сказал: "Гони", и это спасло его. Выяснились новые детали покушения

Неизвестные, которые обстреляли машину Шефира, все подробно продумали, однако приказ бывшего помощника Зеленского разрушил их планы.

Преступники, которые пытались убить первого помощника президента Сергея Шефира и обстреляли его автомобиль 22 сентября, специально выбрали местность, где водитель, по замыслу, должен был притормозить, после чего погибли бы все члены салона. Однако Шефир сказал "гнать" и это спасло ему жизнь.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает портал Министерства внутренних дел.

Соответствующее предположение по развертыванию схемы убийства первого помощника Зеленского, выразил советник МВД Антон Геращенко в программе "Право на власть".

"Организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом первого помощника президента, где дорога плохо просматривается, есть лес, а также поворот, а, следовательно, автомобиль имеет притормозить", — рассказывает Геращенко.

По его словам, преступники хотели сначала убить водителя, чтобы он остановился и тогда выстрелить в Шефира. Именно поэтому начинали стрелять в переднюю часть авто.

Геращенко рассказывает, что после попадания первых пуль в машину, водитель уже хотел остановиться, однако Шефир приказал ему "гнать", из-за чего все последующие пули попадали в кузов авто и колеса. Всего в машину попало 18 пуль.

Помощник президента, как и сам Зеленский считает, что главной целью преступников было запугать команду украинского главы государства.

Также Геращенко рассказал, что в настоящее время Нацполиция, работники ГСЧС и члены Нацгвардии обследуют окружающие территории, где произошло покушение на убийство. Они проверят 430 гектаров леса, видеокамеры, которые есть в том районе и населенные пункты, что находятся поблизости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападавшие обстреляли авто Шефира специфическими контрабандными пулями.