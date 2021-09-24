Укр

При поиске киллеров Шефира в лесу под Киевом нашли труп: подробности

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
378
На прочесывание леса, где орудовали киллеры, направили сотни военных, которые нашли бездыханное тело мужчины Новость обновлена 24 сентября 2021, 15:25
На прочесывание леса, где орудовали киллеры, направили сотни военных, которые нашли бездыханное тело мужчины

Копы в поиске улик по делу Шефира обнаружили повешенного человека

Под Киевом продолжаются следственные действия по делу о покушении на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, авто которого обстреляли из автоматов 22 сентября. 

Как сообщает "УНН" со ссылкой на источник в полиции, в лесу, откуда стреляли киллеры, обнаружили труп мужчины. 

По предварительной информации, эти два случаи не связаны между собой. Копы нашли парня, который, вероятно, повесился во время велопрогулки несколько месяцев назад и был без вести пропавшим. Версии насильственной смерти и самоубийства сейчас рассматривают следователи.

Напомним, нападение на автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами Лесники и Ходосовка на въезде в Киев. По водительским дверям и колесам "Ауди" нападавшие выпустили 18 пуль, ранения получил водитель Шефира — его госпитализировали в "Феофанию".

Позже в МВД озвучили основные версии покушения на Сергея Шефира.

О произошедшем высказался и сам Владимир Зеленский, который назвал Шефира близким другом и пообещал вернуться в Киев сразу же после выступления на Генассамблее в ООН.

Теги:
#Киев #Покушение #Труп #Сергей Шефир
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации