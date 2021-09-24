При поиске киллеров Шефира в лесу под Киевом нашли труп: подробности

Копы в поиске улик по делу Шефира обнаружили повешенного человека

Под Киевом продолжаются следственные действия по делу о покушении на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, авто которого обстреляли из автоматов 22 сентября.

Как сообщает "УНН" со ссылкой на источник в полиции, в лесу, откуда стреляли киллеры, обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, эти два случаи не связаны между собой. Копы нашли парня, который, вероятно, повесился во время велопрогулки несколько месяцев назад и был без вести пропавшим. Версии насильственной смерти и самоубийства сейчас рассматривают следователи.

Напомним, нападение на автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами Лесники и Ходосовка на въезде в Киев. По водительским дверям и колесам "Ауди" нападавшие выпустили 18 пуль, ранения получил водитель Шефира — его госпитализировали в "Феофанию".

Позже в МВД озвучили основные версии покушения на Сергея Шефира.

О произошедшем высказался и сам Владимир Зеленский, который назвал Шефира близким другом и пообещал вернуться в Киев сразу же после выступления на Генассамблее в ООН.