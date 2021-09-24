Не посадят, так выгонят: новому заму Кличко припомнили расследование о громкой бойне в Княжичах

Андрей Крищенко успел пробыть замом один день до первого скандала.

Журналистское расследование касательно передачи 16 природных и гидротехнических объектов в руки киевского адвоката продолжает обсуждаться в сети. Особую "изюминку" делу придает тот факт, что в нем может быть замешан бывший руководитель полиции Андрей Крищенко. Сам он свою причастность отрицает.

Об этом Крищенко написал в Фейсбуке.

Он также отметил, что поскольку является публичным человеком, то заинтересован в расследовании этих фактов. Поэтому чиновник обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Он попросил провести проверку в максимально сокращённые сроки и обнародовать результаты.

Он отдельно отметил, что законов Украины не нарушил.

Интерес общественности связан в первую очередь с тем, что Андрей Крищенко недавно получил новую должность. Он стал заместителем мэра Киева. Виталий Кличко назначил его отвечать за привычную сферу — вопросы городской безопасности, гражданской обороны и взаимодействовать, в том числе, и со своими бывшими подчиненными.

Волонтер Роман Синицин, комментируя расследование "Схем", отметил, что способ описанный в расследовании "простой как двери". При этом он вспомнил другое громкое дело, связанное с Крищенко — трагедию в Княжичах. Синицин написал, что самопрогноз Крищенко не сбылся и его "не посадили и не выгнали после Княжичей".

Напомним, трагедия в Княжичах Броварского района произошла в 2016 году. В декабре сотрудники полиции и госохраны начали стрельбу друг по другу во время задержания банды. Погибли пятеро человек.

Ранее "Телеграф" писал, что Крищенко официально ушел в отставку 11 августа.