В Киеве пьяный водитель врезался в оформлявших нарушение патрульных (эксклюзивные фото и видео)
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В ДТП пострадали четыре человека.
В Киеве нетрезвый водитель микроавтобуса врезался в автомобиль патрульных.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места происшествия.
Происшествие произошло на Житомирской трассе близ поворота на улицу Валентины Чайки.
Согласно предварительным данным, полицейские остановили автомобилей на белорусских номерах для проверки документов, но вскоре в их машину на скорости влетел микроавтобус "Форд".
Из-за удара полицейскую "Тойоту" отбросило на остановленную ними "Шкоду".
Очевидцы утверждают, что водитель микроавтобуса развозил бутилированную воду и находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадали четыре человека: двое полицейских, пассажир микроавтобуса и водитель "Шкоды"
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщалось ранее, в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины. Водитель грузовика при этом не пострадал.
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