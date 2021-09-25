Укр

В Киеве пьяный водитель врезался в оформлявших нарушение патрульных (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

В ДТП пострадали четыре человека.

В Киеве нетрезвый водитель микроавтобуса врезался в автомобиль патрульных.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места происшествия.

Происшествие произошло на Житомирской трассе близ поворота на улицу Валентины Чайки.

Согласно предварительным данным, полицейские остановили автомобилей на белорусских номерах для проверки документов, но вскоре в их машину на скорости влетел микроавтобус "Форд".

Из-за удара полицейскую "Тойоту" отбросило на остановленную ними "Шкоду".

Очевидцы утверждают, что водитель микроавтобуса развозил бутилированную воду и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали четыре человека: двое полицейских, пассажир микроавтобуса и водитель "Шкоды"

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины. Водитель грузовика при этом не пострадал.

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#Киев #ДТП #Полиция
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