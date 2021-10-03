Засмотрелся в навигатор: водитель Uber устроил нелепую аварию на трассе под Киевом (видео)

Авария спровоцировала огромные пробки на Варшавской трассе

В городе Буча под Киевом таксист протаранил автомобиль из-за того, что засмотрелся в навигатор. Виновником курьезной ДТП стал водитель компании Uber, а последствия ощутили на себе очень многие участники движения, ведь на трассе М07 образовались серьезные пробки.

Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на Варшавской трассе. Там автомобиль такси влетел в пикап, который ехал впереди. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Водители вызвали на место патрульных полицейских.

Между тем на этом участке дороги образовался серьезный затор и почти остановилось движение в обоих направлениях.

Несмотря на тот факт, что авария с участием водителя Uber была незначительно, из-за нее почти полностью остановилось движение по трассе М07, которую в народе назвали "Варшавка". На момент выхода новости, движение затруднено в обоих направлениях. А по данным карты, автомобили движутся по городу Буча крайне медленно.

Пробки на трассе М07, которые спровоцировала авария в Буче

Как сообщал "Телеграф" ранее, нелепая авария произошла также в Киеве — водитель "Ауди" во время бегства от правоохранителей на скорости влетел в стену на бульваре Дружбы народов. После ДТП к неадекватному мужчине пришлось применять наручники.