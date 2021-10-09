Под домом Порошенко в Козине происходят стычки: подробности (видео)
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В полиции заявляют, что контролируют ситуацию.
Под домом в Козине, где проживает бывший президент Украины Петр Порошенко, произошли столкновения между двумя группами с "противоположными политическими взглядами".
Об этом проинформировала пресс-служба полиции Киевской области.
В сообщении указано, что акции начались около полуночи и поначалу проходили мирно, однако в течение дня участники акции пытались устроить толкотню, которая пресекалась правоохранителями.
"Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", — говорится в сообщении.
В настоящее время под домом Порошенко дежурят около 60 полицейских и спецназовцев.
Вместе с тем блогер Андрей Луганский обнародовал видео того, как одна группа пыталась брать штурмом кордон, судя по всему, ветеранов АТО/ООС.
По его словам, во время стычки были применены газовые баллончики, кроме того, он сообщил о пострадавших, но не назвал их количества.
Он отмечает, что подобные атаки происходят примерно раз в 20 минут и прогнозирует, что они будут длиться всю ночь.
Как сообщалось ранее, 23 сентября у здания Верховной Рады собрались представители движения "SaveФОП", в результате чего между ними и силовиками произошли столкновения.
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