Укр

Коронавирус не пройдет! Аниматоры в Киеве придумали, как сделать выступление безопасным и заработать больше

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Детский аниматор в Киеве в среднем стоит 600 гривен в час
Детский аниматор в Киеве в среднем стоит 600 гривен в час

Вакцинированные аниматоры оценивают свою работу на несколько сотен дороже

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность как художественных коллективов, так и отдельных аниматоров. В какой-то момент они потеряли возможность выступать для детей из-за опасности распространения COVID-19, однако наиболее изобретательные из них нашли способ не только возобновить деятельность, но и заработать немного больше конкурентов.

Об этом свидетельствуют соответствующие объявления на онлайн-платформе OLX.

Так, в Киеве услуги аниматоров, которые получили прививки от коронавируса и соответствующий сертификат, стоят на несколько сотен гривен дороже, чем у тех, кто прививок от COVID-19 не получил.

Среди огромного количества героев, которые так любят маленькие дети, аниматоры указывают, что их выступление является более безопасным в связи с вакцинацией. Сертификаты они обещают привезти с собой и показать по требованию заказчика праздника.

Если сравнить цену, то за свои услуги вакцинированные аниматоры берут 800 гривен за час работы, в то время как средняя цена такого предложения по Киеву колеблется в пределах 600 грн/час.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцы нашли способ, как заработать на антивакцинаторах. Противникам прививок от коронавируса предлагают специальные гаджеты, которые защищают от него.

Теги:
#Украина #Дети #Вакцинация #Аниматоры
Антон Поляков
Украина
Пытались спасти до последнего: в сети показали видео смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Пытались спасти до последнего: в сети показали видео смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
U811 "Балта"
В Черном море случилось серьезное ЧП на украинском военном корабле: подробности (фото)
Дата публикации
Категория
Школа
Досрочным каникулам - быть: в Минобразования приняли решение
Дата публикации
Категория
В ботсаду имени Гришко женщину шесть раз ударили битой по голове
Шесть раз ударил битой по голове: появились новые детали дерзкого нападения на женщину в Киеве (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине