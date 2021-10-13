Коронавирус не пройдет! Аниматоры в Киеве придумали, как сделать выступление безопасным и заработать больше

Вакцинированные аниматоры оценивают свою работу на несколько сотен дороже

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность как художественных коллективов, так и отдельных аниматоров. В какой-то момент они потеряли возможность выступать для детей из-за опасности распространения COVID-19, однако наиболее изобретательные из них нашли способ не только возобновить деятельность, но и заработать немного больше конкурентов.

Об этом свидетельствуют соответствующие объявления на онлайн-платформе OLX.

Так, в Киеве услуги аниматоров, которые получили прививки от коронавируса и соответствующий сертификат, стоят на несколько сотен гривен дороже, чем у тех, кто прививок от COVID-19 не получил.

Среди огромного количества героев, которые так любят маленькие дети, аниматоры указывают, что их выступление является более безопасным в связи с вакцинацией. Сертификаты они обещают привезти с собой и показать по требованию заказчика праздника.

Если сравнить цену, то за свои услуги вакцинированные аниматоры берут 800 гривен за час работы, в то время как средняя цена такого предложения по Киеву колеблется в пределах 600 грн/час.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцы нашли способ, как заработать на антивакцинаторах. Противникам прививок от коронавируса предлагают специальные гаджеты, которые защищают от него.