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Марш к Дню защитников и защитниц в Киеве объединил три движения (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сбор участников марша. Новость обновлена 14 октября 2021, 13:14
Сбор участников марша.

По Киеву пройдут три марша.

Участники собрались на митинг в парке Шевченко. Одновременно в столице пройдут несколько мероприятий: Марш к дню защитников Украины, организованный ветеранским движением, Марш славы УПА от ВО Свобода и Марш наций, организованный Нацкорпусом.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события.

Участники маршей собираются на митинг
Участники маршей собираются на митинг
У маршей общая точка сбора
У маршей общая точка сбора

На месте уже собрались от двух до трех тысяч людей. На 13:00 запланировано вече. Спустя час участники маршей выдвинутся по Крещатику и пройдут вместе до Майдана Независимости.

Сбор участников Марша в Киеве
Сбор участников Марша в Киеве
Марш 14 октября в Киеве
Марш 14 октября в Киеве
Шествие к Дню защитников и защитниц Украины
Шествие к Дню защитников и защитниц Украины

Марш славы УПА пройдет в 16-й раз. Он приурочен не только к Дню защитников и защитниц Украины, но и к Дню казачества и годовщине создания Украинской повстанческой армии. На него приехали люди с разных уголков страны.

На памятнике объединили красно-черный и сине-желтый стяги
На памятнике объединили красно-черный и сине-желтый стяги
Участники марша славы УПА из Ивано-Франковска
Участники марша славы УПА из Ивано-Франковска
Марш 14 октября в Киеве
Марш 14 октября в Киеве
Флаги на Марше в Киеве
Флаги на Марше в Киеве

После шествия к Майдану Независимости марш разделится — часть пойдет к Стене памяти на Михайловской площади, а часть к Офису президента на Банковой. Карту маршей опубликовали правоохранители, предупредив, что часть улиц будут перекрыты.

Карта движения маршей в Киеве
Карта движения маршей в Киеве

Нацкорпус при подготовке марша планировал обратиться к власти с требованиями, среди которых — запрет выборов на Донбассе до воссоединения с Украиной и освобождение политзаключенных. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не в Киеве — он отбыл с рабочим визитом в Запорожскую область.

Вспомнили и на Марше про врагов Украины. К ним некоторые участники причислили как Россию, так и ЛГБТ и Евросоюз.

Плакат про врагов Украины
Плакат про врагов Украины

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что кроме Дня защитников и защитниц, часть украинцев празднует Покров Пресвятой Богородицы.

Теги:
#Киев #Марш #День защитников и защитниц Украины
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