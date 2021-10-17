Якобы упал с лестницы: в Киеве обнаружили тело дипломата

Погибшего обнаружила домработница

Суббота, 16 октября, в Киеве не задалась — в одном из столичных районов на собственной даче умер 60-летний украинский дипломат.

Подробности инцидента сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Известно, что трагедия произошла по ул. Садовой в жилмассиве "Осокорки". Погибший находился на собственной даче.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина шел по лестнице, с которой по непонятной причине и упал. После этого у него хватило сил подняться и дойти на второй этаж, где он и остался в одной из комнат. Там его тело и было обнаружено домработницей после прихода на работу.

Также сообщается, что мужчина умер из-за получения закрытой черепно-мозговой травмы.

Имя погибшего не раскрывает ни полиция, ни Министерство иностранных дел. При этом соседи покойного, с которыми пообщались журналисты "ТСН", отмечают, что его дипломатическое дело продолжил также и сын. Шума в предполагаемый момент гибели дипломата никто не слышал. Однако это не мешает соседям считать, что смерть мужчины могла не была случайностью.

"Сегодня утром приходит соседка моя с крайнего домика и говорит: "Трохимич, ты знаешь что? Убили", — поделился один из живущих рядом с дипломатом мужчин.

На данный момент полицейские квалифицировали инцидент согласно части 1 статьи 115 УК Украины. Трагедия хоть и рассматривается в разрезе умышленного убийства, но имеет примечание "несчастный случай".

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