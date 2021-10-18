В Киеве легковушку прошила насквозь лента отбойника: эксклюзивные фото
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Удар при столкновении пришелся на водительское место
Поздним вечером 17 октября на Саперно-Слободской улице Киева произошла транспортная авария с летальным исходом.
Подробности инцидента сообщил корреспондент "Телеграф", побывавший на месте ДТП.
Главным и единственным участником аварии стала синенькая "четверка" ВАЗ. Проезжая неподалеку от развязки с улицей Бойчука, водитель в какой-то момент потерял контроль над управлением, из-за чего авто вывернуло в сторону.
В результате, машина столкнулась с железным отбойником шоссе. Удар, пришедшийся на водительское место, был такой силы, что у водителя не было шансов выжить.
Сообщается, что погибшему было приблизительно 30 лет. Дополнительной информации корреспонденту "Телеграфа" не удалось узнать даже от правоохранителей, ведь проведению любой съемки и журналистской работе в целом мешали незнакомые люди — то ли родственники, то ли друзья скончавшегося водителя.
Отметим, что для освобождения тела и самой машины из металлического плена пришлось вызывать спасателей. С помощью специальной техники они отрезали отдельные куски отбойника, после чего автомобиль удалось сдвинуть с места.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Причины, по которой водитель перестал контролировать транспортное средство, не названо. Известно, что полиция уже начала расследования этого ДТП.
Это, к слову, не первая авария, случившаяся 17 октября в столице. Ранее "Телеграф" сообщал, что на Харьковском шоссе пьяный водитель врезался на огромной скорости в пассажирский автобус.
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