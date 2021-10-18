Укр

В Киеве легковушку прошила насквозь лента отбойника: эксклюзивные фото

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Мужчина за рулем якобы потерял контроль над управлением Новость обновлена 18 октября 2021, 09:14
Мужчина за рулем якобы потерял контроль над управлением

Удар при столкновении пришелся на водительское место

Поздним вечером 17 октября на Саперно-Слободской улице Киева произошла транспортная авария с летальным исходом.

Подробности инцидента сообщил корреспондент "Телеграф", побывавший на месте ДТП.

Главным и единственным участником аварии стала синенькая "четверка" ВАЗ. Проезжая неподалеку от развязки с улицей Бойчука, водитель в какой-то момент потерял контроль над управлением, из-за чего авто вывернуло в сторону.

Водитель не имел никаких шансов
Водитель не имел никаких шансов

В результате, машина столкнулась с железным отбойником шоссе. Удар, пришедшийся на водительское место, был такой силы, что у водителя не было шансов выжить.

Авто просто насадилось на отбойник
Авто просто насадилось на отбойник
Машину пришлось высвобождать специнструментами
Машину пришлось высвобождать специнструментами

Сообщается, что погибшему было приблизительно 30 лет. Дополнительной информации корреспонденту "Телеграфа" не удалось узнать даже от правоохранителей, ведь проведению любой съемки и журналистской работе в целом мешали незнакомые люди — то ли родственники, то ли друзья скончавшегося водителя.

Отметим, что для освобождения тела и самой машины из металлического плена пришлось вызывать спасателей. С помощью специальной техники они отрезали отдельные куски отбойника, после чего автомобиль удалось сдвинуть с места.

На помощь патрульным поспешили спасатели
На помощь патрульным поспешили спасатели
Смертоносный отбойник
Смертоносный отбойник

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Причины, по которой водитель перестал контролировать транспортное средство, не названо. Известно, что полиция уже начала расследования этого ДТП.

Это, к слову, не первая авария, случившаяся 17 октября в столице. Ранее "Телеграф" сообщал, что на Харьковском шоссе пьяный водитель врезался на огромной скорости в пассажирский автобус.

Теги:
#Киев #ДТП #Смерть #Погибший
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