Киев на пороге "красной зоны" — Кличко

По словам Кличко, большинство новых пациентов не получали ни единой дозы вакцины от COVID-19.

В Киеве и по всей Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, лишь за предыдущие сутки в городе было зафиксировано более тысячи новых случаев инфицирования, из них в больницу попали около 500, большинство — в тяжелом состоянии.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге красной зоны", — сообщил он.

Он призвал жителей столицы не верить "дикой" пропаганде антивакцинаторов и идти в пункты вакцинации. Также он добавил, что таковых в городе хватает.

По его словам, 98% всех людей в госпиталях не вакцинированы, а подавляющее количество смертей фиксируется именно среди тех, кто не получил ни единой дозы вакцины.

Кличко указывает, что сейчас в задачах городской власти — не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизни граждан.

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо — изоляция", — сообщил мэр Киева.

Как сообщалось ранее, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что возле киевского крематория наблюдается длинная очередь катафалков. При этом он обрушился с критикой на своих коллег, которые появляются в стенах парламента без масок и не желают прививаться.