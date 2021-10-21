В Киеве готовятся объявить "красную" зону: что известно

От коронавируса в Киеве умирают пациенты от 29 лет.

Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании 22 октября планирует введение дополнительных ограничений в столице. Это решение будет принято в связи с ухудшающейся эпидобстановкой.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на заседании горсовета.

Он сообщил, что в столице 63% коек с кислородом заняты больными коронавирусом. За минувшие сутки умерли 39 человек, возраст которых — от 29 лет. Только 1% смертельных случаев приходится на вакцинированных пациентов, также они составляют 2% попавших в больницы. Мэр призвал депутатов работать с населением, чтобы убыстрить темпы вакцинации.

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Новых случаев заражения в столице — почти 1200. Ежедневно в больницы попадают почти 500 человек.

Какие именно ограничения будут введены комиссией в пятницу не уточняется.

Напомним, с 21 октября в Украине изменились правила поездок в общественном межобластном транспорте — для посадки в поезда, самолеты, автобусы требуется не только быть в маске, но и иметь сертификат о вакцинации или негативный тест.