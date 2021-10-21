Каникулы в школах Киева могут продолжить: что известно

Этот вопрос будет рассматривать комиссия по ТЭБ и ЧС

В Киеве на фоне всплеска новых случаев коронавируса и приближения столицы к "красной" зоне не исключают, что каникулы в школах могут продлить. Обсуждать этот вопрос будут в пятницу, 22 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Паворозник в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, кроме усиления карантина в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть вопрос о продлении каникул в школах и дошкольных учебных заведениях.

При этом заместитель председателя КГГА не исключает, что срок каникул в столичных учебных заведениях таки продлят. Вероятно, что это произойдет учитывая эпидемическую ситуацию в Киеве.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 1192 человека — это не самый высокий показатель по Украине, однако общее количество новых больных по стране побило исторический рекорд. Такая же ситуация и со смертностью от COVID-19.

Добавим, что в столице 63% коек с кислородом заняты больными коронавирусом, в связи с этим местные власти заговорили о введении "красной" зоны карантина.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Министерстве здравоохранения всем школам Украины рекомендовали продлить срок осенних каникул.