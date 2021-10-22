Укр

Киев — уже почти "красная" зона: в работу школ внесли изменения

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Для столичных учеников каникулы продлятся на неделю Новость обновлена 22 октября 2021, 11:10
Для столичных учеников каникулы продлятся на неделю

Карантин в учебных заведениях объявлен на 14 дней

С 23 октября в киевских школах официально начнутся не каникулы, а карантин, связанный с пандемией коронавируса.

Такую информацию сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

Известно, что соответствующее решение было принято городской комиссией по ТЭБ и ЧС. 

Следует отметить, что для столичных школьников с понедельника, 25 октября, должны были официально начаться осенние каникулы — в Киеве их даты не переносили. Теперь же отдыхать школьники смогут на неделю дольше, ведь карантин продлится 14 дней.

На подобный шаг властям пришлось пойти из-за очередного увеличения количества больных коронавирусом в столице. Такие решения не удивляют, ведь Киев удерживает всеукраинское лидерство по количеству погибших из-за ковида за все время пандемии. В этот период среди жителей столицы умерло 5824 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что "красная" зона не стала причиной для отмены концертов в Днепре. Так, российскому рэперу PYROKINESIS удалось устроить настоящий аншлаг в одном из городских клубов. Ситуацией, к слову, заинтересовались полицейские.

Теги:
#Киев #Школы #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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