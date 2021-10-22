"Подарочек" на день рождения: в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака (фото)

Правоохранители разыскивают заказчика нападения на заместителя главы ОП

Дом заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы, который 22 октября празднует день рождения, пытались поджечь, бросив в него коктейль Молотова. Правоохранители задержали подозреваемого, а теперь пытаются установить заказчика.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает полиция Киева.

Нападение произошло около 4 часов утра в Дарницком районе Киева. По горячим следам удалось задержать и нападающего. Им оказался 25-летний безработный мужчина родом из поселка Косари Черкасской области.

После задержания злоумышленник заявил, что "работу" он нашел на сайте объявлений. Там за поджог дома неизвестного ему лица пообещали заплатить 4000 долларов США. Указания человек получал через Telegram, а оплату ему должны перечислить после того, как информация о поджоге дома чиновника появится в СМИ.

Теперь киберполиция и оперативники ищут заказчика нападения, а исполнителю грозит до двух лет лишения свободы по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Сейчас его задержали.

Служба безопасности Украины опубликовала фото поджигателя дома Игоря Жовквы.

Полиция задержала 25-летнего мужчину за поджог дома Игоря Жовквы

Добавим, что Национальная полиция имени пострадавшей стороны не называет, однако на сайте указано, что бутылку с зажигательной смесью бросили в дом заместителя председателя Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции. Информацию о том, что это был дом Игоря Жовквы, подтвердили также источники "Украинской правды".

К слову, на воротах дома Игоря Жовквы оставили "метку" в форме звезды Давида (символ еврейского народа). Для чего это было сделано — пока неизвестно.

Звезду Давида нарисовали на воротах дома Игоря Жовквы

Стоит отметить, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня, 22 октября, празднует день рождения. Чиновнику исполнилось 42 года.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 22 сентября на выезде из Киева совершили нападение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, но Шефир, который был на заднем сиденье, не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен.

Напомним, что покушение на Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.