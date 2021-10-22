"Красная" зона в Киеве: что будет с транспортом и нужны ли спецпропуска для поездок

Строгих ограничений в работе транпорта в столице пока вводить не будут, но есть нюансы

Киев с каждым днем становится все ближе к "красной" зоне карантина, в связи с чем там могут усилить карантин и ввести ряд ограничений. Первое, что волнует киевлян при введении локдауна — как будет работать транспорт.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, транспорт в столице останавливать даже при "красной" зоне карантина не будут, однако водители не смогут принимать больше пассажиров, чем заявлено в транспортной документации.

Как будет работать метро в Киеве?

Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Паворозник, метро будет работать в обычном режиме. При этом никаких пропусков, чтобы им воспользоваться, не нужно будет заказывать.

По его словам, обоснований для остановки работы метрополитена в Киеве сейчас нет и надо позволить вакцинированным гражданам жить полноценной жизнью и ездить на работу.

Как будет работать наземный транспорт в Киеве?

Если метро в работе ограничивать не будут, то наземный общественный транспорт все же должен придерживаться определенных правил. В частности, в троллейбусы, автобусы, трамваи будут брать пассажиров по количеству сидячих мест.

Что будет со спецпропусками?

В КГГА отмечают, что электронные спецпропуска запустят в том случае, если возникнет необходимость более жестких ограничений, как это было весной.

Паворозник добавил, что столичная власть уже получила около 10 тысяч заявок от предприятий на изготовление более 650 тысяч спецпропусков, однако пока в них нет необходимости.

Какова ситуация с COVID-19 в Киеве?

По состоянию на утро пятницы, 22 октября, в Киеве обнаружили 1323 новых подтвержденных случаев коронавируса. В числе больных:

757 женщин в возрасте от 18 до 93 лет

428 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

55 девочек от 1 месяца до 17 лет и 83 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

Летальных случаев в столице за сутки было 44 (умерли пациенты от 46 до 93 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (282), Деснянском (239) и в Днепровском (138).

Коронавирус в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал, какие ограничения установят в Киеве с переходом столицы в "красную" зону карантина.

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