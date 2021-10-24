Под Киевом столкнулись иномарки: есть погибший, пострадали дети (фото)

Самому младшему участнику аварии недавно исполнилось два года

На Киевщине вечером 23 октября было неспокойно — на автодороге Борисполь-Днепр произошло ДТП со смертельным исходом.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Авария случилась рядом с селом Ерковцы, что в Бориспольском районе. Участниками ДТП стали две иномарки — "Nissan" и "Mercedes".

Интересно, что 39-летний водитель "мерса" обошелся без любых травм. Весь удар приняли на себя находящиеся в салоне "Nissan": водитель от полученных увечий скончался на месте, еще трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что с погибшим 37-летним киевлянином ехали его жена и двое детей. При этом одному из самых младших участников аварии исполнилось два года, второму — десять лет. Всех пострадавших было отправлено в больницу Борисполя.

Полицейские работают над выяснением всех обстоятельств трагедии. Начато расследование по факту ДТП согласно ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове накануне не смогли разминуться легковушка и микроавтобус — пострадавших из машины пришлось доставать спасателям.