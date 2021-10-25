В Киеве запретят торговые центры для детей: что известно

Столицу ожидает немало ограничений при ужесточении карантина

Столичные власти собираются ввести ограничения на посещения торгово-развлекательных центров, если Киев перейдет в "красную" карантинную зону. Отдельные запреты коснутся и несовершеннолетних.

Такая информация опубликована на официальном сайте КГГА, информирует "Телеграф".

Отметим, что специальная комиссия согласовала свод правил и ограничений, которые будут действовать в "красном" Киеве, еще в пятницу, 22 октября. Среди прочих моментов прописано и посещение ТРЦ детьми.

Что изменится?

Так в свое время китайские дети разгуливали по местным ТЦ

Согласно документу, если в столицу ужесточится карантин, то несовершеннолетние не смогут попасть в подобные заведения без сопровождения взрослых. При этом люди от 18 лет и старше будут обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или свежий результат ПЦР-теста (сделанный не позже двух суток назад).

Помимо этого комиссия решила, что в столице при "красной" зоне повысят требования к ношению защитных масок. Именно поэтому список мест, где они необходимы, немного расширили. Среди прочего в них добавились и остановки общественного транспорта.

Какая ситуация с "короной"?

В последние несколько дней статистика свидетельствует о небольшом спаде заболевания среди жителей столицы. И если 546 новых случаев ковида, выявленных за 24 октября, можно связать с выходными, то раньше тоже фиксировалось постепенное уменьшение количества пациентов.

Впрочем, пика заболеваемости столица явно еще не достигла. Только за 22 октября в городе было зафиксировано 1323 случаев "короны" — тогда Украина установила свой новый рекорд по количеству заболевших за сутки.

Статистика коронавируса по Киеву

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как будет работать общественный транспорт в Киеве, если столица "покраснеет".

Также на портале можно узнать о правилах для посещения кинотеатров и концертов при ужесточении карантинных ограничений в столице.