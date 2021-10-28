С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин: что изменится

Столичные школьники в ноябре переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 1 ноября, жителям и гостям Киева придется привыкнуть к ужесточенным карантинным правилам.

Об изменении ограничений на срочном пресс-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Телеграф".

Что же изменится?

По словам главы КГГА, столица по-прежнему официально находится в "оранжевой" зоне карантина. Однако постоянно ухудшающаяся статистика по новым ковидным больным демонстрирует стремительное приближение Киева к "красной" зоне.

Именно поэтому с понедельника, 1 ноября, киевлянам придется привыкать к:

работе и посещению заведений общепита, отелей, спортзалов, управлений ПФУ и ЦПАПов только с ковидными сертификатами или негативными ПЦР-тестами;

проведению массовых мероприятий лишь с документами о вакцинации или все тем же ПЦР;

посещению торгово-развлекательных центров, если вакцинировались или же имеете негативный результат ПЦР-теста. К слову, детям до 18 лет поход в ТРЦ "светит" лишь в сопровождении взрослых (у которых есть ранее упомянутые документы);

дистанционной работе общеобразовательных школ — до улучшения эпидситуации;

функционировании детсадов при наличии 100% вакцинированного персонала.

Отметим, что общественный транспорт продолжит свою работу. Впрочем, и здесь его услугами смогут воспользоваться исключительно вакцинированные или же сделавшие ПЦР-тест (не позднее двух суток назад) тест. При этом проверки документов у пассажиров на входе проверять не будут, однако они возможны в выборочном плане.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские области находятся в "красной" зоне и какие ограничения в них действуют.