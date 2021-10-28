Проезд по "красному" Киеву - только для "безопасных" пассажиров: как будет работать гортранспорт

Для пассажиров введут несколько обязательных условий, в числе которых — маски и ковидные сертификаты

Уже 1 ноября Киев перейдет в "красную" зону карантина, в связи с чем предусмотрены некоторые нюансы в работе общественного транспорта.

Неоднократно и мэр столицы Виталий Кличко, и чиновники из департамента транспорта КГГА сообщали, что маршрутки, троллейбусы, трамваи и метро будут курсировать в обычном режиме.

Однако есть условия:

все пассажиры обязаны быть в масках;

число пассажиров не должно превышать количество посадочных мест;

все пассажиры должны иметь при себе ковид-сертификат или же свежий негативный тест на коронавирус;

проверять соблюдение правил будут выборочно сотрудники полиции.

Что же касается спецпропусков, то пока в них нет необходимости. В КГГА говорят, что электронные спецпропуска запустят в том случае, если возникнет необходимость более жестких ограничений, как это было весной. Однако в мэрию уже поступило более 10 тысяч заявок от предприятий, которые хотят перестраховаться и заказать около 650 000 таких документов для проезда сотрудников.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские области находятся в "красной" зоне и какие ограничения в них действуют.