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"Красная" зона в Киеве: детсадам поставили строгое требование по работе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Как будут работать детсады в Киеве с 1 ноября Новость обновлена 28 октября 2021, 16:02
Как будут работать детсады в Киеве с 1 ноября

Часть детских садов столицы могут закрыть

В Киеве из-за существенного прироста заболеваемости коронавирусом уже с 1 ноября усилят карантин и введут ограничение "красной" зоны. Поэтому работа детских садов может оказаться под угрозой.

Как сообщил во время брифинга столичный городской голова Виталий Кличко, детсады в Киеве работать будут, но при соблюдении противоэпидемических правил, предусмотренных "красной" зоной.

Так, работа детских садов будет возможна только при условии 100% вакцинации персонала. Если уровень вакцинации будет недостаточным, то такие детские сады закроют до улучшения ситуации.

"Что касается детских садов, то они продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны — при условии вакцинации 100% персонала", — заявил Кличко.

Что касается школ, то на них "красная" зона повлияет более строго — до улучшения ситуации школьники перейдут на дистанционную форму обучения. Такая же участь ожидает и высшие учебные заведения – они закроются на карантин и перейдут в онлайн.

С более подробным перечнем правил можно ознакомиться в материале "Телеграфа".

Ранее сообщалось, перейдет ли Украина полностью в красную зону и какие регионы уже ужесточили ограничения.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона #Київ #Локдаун
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