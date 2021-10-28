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Киев закрывается на карантин: что ждет кафе и рестораны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Вакцинация станет способом избежать большинства ограничений Новость обновлена 28 октября 2021, 16:08
Вакцинация станет способом избежать большинства ограничений

С 1 ноября в столице изменятся требования к работе заведений общепита

Последний месяц осени принесет украинской столице ужесточения карантина. Уже с понедельника, 1 ноября, в Киеве начнут действовать новые ограничения и правила для противостояния коронавирусной болезни.

"Телеграф" расскажет, как же в столице будет организована работа заведений общественного питания.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, горсовет будет обращаться к центральной власти, чтобы та официально перевела столицу в "красную" зону. Если это случится, то работа ресторанов, баров и кафе будет официально приостановлена — до улучшения эпидемиологической ситуации.

При этом в "красной" зоне заведениям общепита разрешается работать на вынос.

Впрочем, даже в такой ситуации есть исключения. Если персонал кафе, бара или ресторана вакцинирован на 100%, то такое учреждение может продолжить работу, соблюдая карантинные требования. Вместо справки о получении вакцины можно предоставить свежий ПЦР-тест (негативный и сделанный не позже, чем за два дня до).

Требования насчет документов о вакцинации или ПЦР-тестировании распространяется и на посетителей заведений общепита.

"Телеграф" также рассказывал и о том, как с 1 ноября в Киеве будут работать магазины и большие торговые центры, а также собирается ли прекращать работу общественный транспорт.

Теги:
#Киев #Карантин #Коронавирус #Covid-19
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