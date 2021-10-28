В Киеве вводят "красную" зону

Столицу ждут более строгие ограничения, которые сильно влияют на невакцинированных граждан

Киев с 1 ноября усиливает карантин и переходит в "красную" зону, предусматривающую строгие противоэпидемические ограничения. Такое решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в четверг, 28 октября.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

По состоянию на утро 28 октября, по данным Министерства здравоохранения, Киев был отнесен к "оранжевой" зоне карантина, однако ситуация изменилась.

Так, в столице уже три дня подряд превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом и зашкаливает загруженность коек с кислородом.

В Киеве ухудшается ситуация с COVID-19

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко обратился к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой о введении "красной" зоны в Киеве.

Почти сразу после брифинга мэра Киева госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе столицы в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.

"По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", — написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Местные власти столицы уже приняли решение об усилении ограничений, которые начнут действовать с 1 ноября. В частности, пропуском почти во все учреждения станет сертификат о полной вакцинации, то есть получение двух доз прививок от коронавируса.

С COVID-паспортом будут пускать в заведения общественного питания, гостиницы, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАП, ТРЦ и другие. При этом весь персонал должен быть на 100% вакцинирован. Если вакцину от коронавируса вы не получили, то для посещения заведений нужно делать ПЦР-тест, который будет действовать всего 72 часа.

В общественный транспорт столицы также будут пускаться исключительно с сертификатами или тестами на коронавирус.

Кроме того, в Киеве с 1 ноября дети смогут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими сертификат вакцинации.

Для граждан и персонала заведений, не имеющих ни сертификата вакцинации, ни ПЦР-теста, будут действовать правила "красной" зоны:

ТРЦ, развлекательные заведения, заведения культуры работать не смогут;

закрываются рынки и магазины с непродовольственными товарами;

спортзалы, бассейны, гостиницы и хостелы также работать не смогут;

учебные заведения переходят на дистанционное обучение;

кафе и рестораны могут работать только на доставку и вынос.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 и более 550 умерших в сутки.