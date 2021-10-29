Подопечных зоопарка под Киевом спасли от холодной смерти, но запредельной ценой

Поставок голубого топлива "задним числом" для обитателей парка больше не будет

Зоопарк XII месяцев, который несколько месяцев боролся с "Киевоблгаз сбытом" из-за проблем с отоплением вольеров для животных, наконец-то сумел сменить поставщика.

Об этом сообщает издание "Фокус", ссылаясь на информацию от директора заведения Михаила Пинчука.

Известно, что от услуг "Киевоблгаз сбыта", которому перестало быть выгодно ориентироваться на небольших потребителей (в месяц использующие до 25 тыс. куб.м газа — ред.), зоопарку, расположенном рядом с селом Демидов, удалось отказаться.

Теперь у организации заключен договор с "Асканией Энерджи", а также имеется рамочная договоренность с "Нафтогазом Украины". Если снова произойдет какой-то неприятный инцидент, Парк XII месяцев сможет беспрепятственно воспользоваться услугами "Нафтогаза".

Чтобы согреться, все средства хороши

"Мы достигли консенсуса о перерасчете газа по более-менее приемлемой цене за период август-октябрь и надеемся, что "Киевоблгаз сбыт" выполнит свои обещания в части взаиморасчета", — отметил Михаил Пинчук.

Также директор зоопарка добавил, что значительную помощь учреждению предоставила НКРЭКУ.

В зоопарке есть даже канадский черный волк

Однако даже при таком позитивном раскладе имеется и другая сторона медали. По предварительным подсчетам, зоопарку за один зимний месяц придется уплачивать по миллиону гривен за получаемое тепло.

"Оплаченный нами счет на ноябрь — еще не зимний месяц — составил 630 тыс. грн, по 35 тыс. грн за 1000 кубов. [..] Если же цена прыгнет дальше — у нас просто пока нет планов, кроме ясного понимания, что животные должны быть обогреты и накормлены", — рассказал Пинчук.

По его словам, за ноябрьское отопление в 2021 году ему пришлось заплатить в три раза больше, чем прошлом году (тогда — 203 тыс. грн).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове на таможне пришлось проверять особый и непривычный груз — через границу "пропустили" нескольких пигвинов Гумбольдта, которых доставили в украинский зоопарк.