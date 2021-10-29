Укр

В центре Киева избили водителя такси: поводом стала простая просьба (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Роману предстоит длительное лечение. Новость обновлена 29 октября 2021, 17:35
Роману предстоит длительное лечение.

Нападение произошло на майдане Независимости. 

В Киеве напали на таксиста Uber. Инцидент произошел около 6 утра в центре города. Пострадавший рассказал, что агрессию троих неизвестных молодых мужчин спровоцировала его просьба надеть маски.  

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Мужчины сели в авто на Крещатике. Когда 26-летний водитель Роман обратился к ним с просьбой надеть средства индивидуальной защиты, его сначала начали душить. Затем мужчине удалось выбраться из авто, но его догнали на улице и жестоко избили. Таксист рассказал, что его угрожали убить, если он не отвезет нападавших в Бровары. На помощь водителю никто из проезжавших мимо не пришел. 

Мужчина согласился на условия нападавших, уехав из Броваров отправился в больницу. У него диагностировали перелом верхней челюсти и сотрясение мозга. Может понадобиться оперативное вмешательство. 

Полиция пообещала приехать к Роману в больницу. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Черниговщине в Прилуках избили местного депутата — трое неизвестных напали на него по дороге домой.

Теги:
#Киев #Майдан Независимости #Избиение #Таксист #Uber
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