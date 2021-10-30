Укр

Спрыгнул с моста на грузовик: в Белой Церкви расследуют смерть подростка (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия удара тела о стекло грузовика. Новость обновлена 30 октября 2021, 14:09
Последствия удара тела о стекло грузовика.

Трагедия произошла ночью в субботу.

В Белой Церкви несовершеннолетний покончил с собой бросившись на грузовик с моста. 

Об этом сообщает полиция Киевщины. 

В ночь на 30 октября, около 2 часов после полуночи молодой человек врезался в лобовое стекло грузовика "МАН". Водитель вызвал на место полицию. Личность погибшего установили. Вероятным самоубийцей оказался житель города Узин Белоцерковского района. Накануне 16-летний парень поссорился с отчимом на бытовые темы. Позже предупредил мать, что домой больше не вернется. 

Трагедия произошла на дороге в Одессу.

Грузовик, на который спрыгнул подросток
Грузовик, на который спрыгнул подросток
Место ДТП
Место ДТП

Идет следствие по уголовному делу по статье 115 с пометкой "самоубийство". 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе женщина покончила с собой тремя разными способами — разрезала вены, включила газ и выпрыгнула из окна. Фатальным оказался прыжок.

Также, в Казахстане из-за самоубийства школьника его сверстники организовали необычный флешмоб — пришли на занятия в юбках. Именно такой выбор одежды погибшим мальчиком для тематического бала по "Гарри Поттеру" привел к беседе со школьным психологом, вскоре после которой парень спрыгнул с высоты.

Теги:
#Киевская область #Самоубийство #Подросток
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