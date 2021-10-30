Спрыгнул с моста на грузовик: в Белой Церкви расследуют смерть подростка (фото)

Трагедия произошла ночью в субботу.

В Белой Церкви несовершеннолетний покончил с собой бросившись на грузовик с моста.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

В ночь на 30 октября, около 2 часов после полуночи молодой человек врезался в лобовое стекло грузовика "МАН". Водитель вызвал на место полицию. Личность погибшего установили. Вероятным самоубийцей оказался житель города Узин Белоцерковского района. Накануне 16-летний парень поссорился с отчимом на бытовые темы. Позже предупредил мать, что домой больше не вернется.

Трагедия произошла на дороге в Одессу.

Грузовик, на который спрыгнул подросток Место ДТП

Идет следствие по уголовному делу по статье 115 с пометкой "самоубийство".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе женщина покончила с собой тремя разными способами — разрезала вены, включила газ и выпрыгнула из окна. Фатальным оказался прыжок.

Также, в Казахстане из-за самоубийства школьника его сверстники организовали необычный флешмоб — пришли на занятия в юбках. Именно такой выбор одежды погибшим мальчиком для тематического бала по "Гарри Поттеру" привел к беседе со школьным психологом, вскоре после которой парень спрыгнул с высоты.