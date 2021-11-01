Киев перешел в "красную" зону: что можно и что запрещено

В столице практически не изменятся требования к работе общественного транспорта

С понедельника, 1 ноября, киевляне официально оказались в "красной" карантинной зоне. Это значит, что часть эпидемиологических требований будут ужесточены.

"Телеграф" решил напомнить, что же именно изменится для жителей и гостей столицы.

Самым главным требованием, о котором нужно помнить большинству людей, является наличие специальных документов, разрешающих посещение ряда заведений. Речь идет о сертификатах вакцинации (хотя бы одной дозой) или же негативном ПЦР-тесте (сделанный не позже 72 часов назад). Они нужны для работы и посещений отелей, заведений общепита, спортзалов и бассейнов, ЦПАПов и т.п.

Также ограничивается проведений массовых мероприятий — они организовываются для вакцинированных или для людей со все теми же ПЦР-тестами.

Ко всему прочему, изменятся правила посещения крупных торгово-развлекательных центров. Детям до 18 лет вход в такие учреждения ограничат — они смогут их посещать лишь с вакцинированными людьми, достигшими совершеннолетия.

Интересно, что наименее "пострадает" от перехода в "красную" зону киевский общественный транспорт. От спецпропусков в столице на этот раз отказались, ограничившись лишь тем, что услугами транспорта смогут воспользоваться вакцинированные или же сделавшие ПЦР-тест люди.

С остальными требованиями "красной" зоны в Киеве вы можете ознакомиться в подробной инфографике "Телеграфа":

Требования "красной" зоны в Киеве

Напомним, что раньше мы рассказывали, где в столице можно сделать прививку против коронавируса и давали список центров иммунизации с адресами.