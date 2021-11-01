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Проверок нет, как и людей: что происходит в транспорте "красного" Киева (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Общественный транспорт Новость обновлена 01 ноября 2021, 09:31
Общественный транспорт

Утром на некоторых станциях метро наблюдался ажиотаж

Киев с понедельника, 1 ноября, перешел в "красную" зону карантина и существенно усилил ограничения для невакцинированных. В частности, граждане без прививок от "короны" или отрицательного ПЦР-теста не могут пользоваться транспортом и посещать ряд заведений.

Как сообщает "Сегодня", новые ограничения по общественному транспорту восприняли далеко не все жители столицы. А с утра в "красном" Киеве некоторые станции метро были переполнены людьми, ведь сертификаты вакцинации и наличие ПЦР-тестов здесь никто не контролировал. Так, в первый поезд метро на станции "Вокзальная" без проблем сели все желающие. На "Майдане Незалежности" документы также не проверялись.

Telegram-канал Pavlovsky News также побывал в столичной подземке и заметил, что о "красной" зоне и новых правилах в метро Киева напоминают расклеенные у входа правила. В них отмечается, что пассажиры в возрасте 18+ при пользовании метрополитеном обязаны иметь при себе один из этих документов:

  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (действует 72 часа);
  • желтый или зеленый сертификат о вакцинации от коронавируса;
  • документ о том, что вы переболели "короной" в приложении "Дие".

Наличие этих документов будут контролировать специальные патрули, а штрафы за несоблюдение правил будут достигать 17 тысяч гривен. К слову, пока таких патрулей в метро не видели.

Утром наблюдался небольшой наплыв людей на некоторых станциях подземки
Утром наблюдался небольшой наплыв людей на некоторых станциях подземки
На станции "Вокзальная" заметили Нацгвардию, но документы она не проверяла
На станции "Вокзальная" заметили Нацгвардию, но документы она не проверяла

Следует отметить, что ажиотаж в метрополитене заметили далеко не на всех станциях метро. Некоторые пассажиры писали, что перроны почти пустые. В частности, такой ситуация была на станции "Лыбидская" около 8 часов утра.

Добавим, что по данным онлайн-карты пробок Киева, почти вся столица светится "красной", что означает одно — длительные пробки на дорогах. Можно предположить, что большинство граждан в первый день строгого карантина решили воспользоваться наземным транспортом.

Во многих районах Киева наблюдаются пробки.
Во многих районах Киева наблюдаются пробки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в киевских центрах вакцинации наблюдается аншлаг из-за введения "красной" зоны.

Теги:
#Метро #Карантин #Красная зона #Київ #Covid-19
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