Проверок нет, как и людей: что происходит в транспорте "красного" Киева (фото, видео)

Утром на некоторых станциях метро наблюдался ажиотаж

Киев с понедельника, 1 ноября, перешел в "красную" зону карантина и существенно усилил ограничения для невакцинированных. В частности, граждане без прививок от "короны" или отрицательного ПЦР-теста не могут пользоваться транспортом и посещать ряд заведений.

Как сообщает "Сегодня", новые ограничения по общественному транспорту восприняли далеко не все жители столицы. А с утра в "красном" Киеве некоторые станции метро были переполнены людьми, ведь сертификаты вакцинации и наличие ПЦР-тестов здесь никто не контролировал. Так, в первый поезд метро на станции "Вокзальная" без проблем сели все желающие. На "Майдане Незалежности" документы также не проверялись.

Telegram-канал Pavlovsky News также побывал в столичной подземке и заметил, что о "красной" зоне и новых правилах в метро Киева напоминают расклеенные у входа правила. В них отмечается, что пассажиры в возрасте 18+ при пользовании метрополитеном обязаны иметь при себе один из этих документов:

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 (действует 72 часа);

желтый или зеленый сертификат о вакцинации от коронавируса;

документ о том, что вы переболели "короной" в приложении "Дие".

Наличие этих документов будут контролировать специальные патрули, а штрафы за несоблюдение правил будут достигать 17 тысяч гривен. К слову, пока таких патрулей в метро не видели.

Утром наблюдался небольшой наплыв людей на некоторых станциях подземки

На станции "Вокзальная" заметили Нацгвардию, но документы она не проверяла

Следует отметить, что ажиотаж в метрополитене заметили далеко не на всех станциях метро. Некоторые пассажиры писали, что перроны почти пустые. В частности, такой ситуация была на станции "Лыбидская" около 8 часов утра.

Добавим, что по данным онлайн-карты пробок Киева, почти вся столица светится "красной", что означает одно — длительные пробки на дорогах. Можно предположить, что большинство граждан в первый день строгого карантина решили воспользоваться наземным транспортом.

Во многих районах Киева наблюдаются пробки.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в киевских центрах вакцинации наблюдается аншлаг из-за введения "красной" зоны.