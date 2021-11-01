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Полный маразм: вагоны метро в Киеве ходят пустыми, пока город стоит в пробках (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Киевский метрополитен Новость обновлена 01 ноября 2021, 10:53
Киевский метрополитен

Пробки в Киеве сковали почти все основные автодороги

Столица Украины с понедельника, 1 ноября, перешла к новым карантинным ограничениям "красной" зоны, которые отразились и на работе транспорта. Если с утра наблюдался ажиотаж на некоторых станциях метро, то сейчас вагоны подземки ездят почти пустыми.

Об этом сообщила журналистка издания "Бабель" Екатерина Коберник на своей странице в Facebook.

"Да здравствует наш самый мудрый в Европе народ. Наверху пробка такого оттенка красного, что цветопередача Google maps не справляется", — написала девушка и прикрепила фотографию с почти пустым вагоном столичной подземки.

К слову, жители столицы знают, что утром в метро Киева никогда не бывает пусто и людей здесь всегда очень много, чего не скажешь о первом дне новых правил карантина.

Следует отметить, что ситуация на дорогах Киева на момент выхода новость действительно была не лучшей. Почти все основные дороги столицы сковали сильные пробки. Карта Киева в буквальном смысле покраснела.

Киев в первый день "красной" зоны сковали пробки
Киев в первый день "красной" зоны сковали пробки

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит в транспорте "красного" Киева в первый день "красной" зоны.

Теги:
#Метро #Карантин #Коронавирус #Красная зона #Київ #Covid-19
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